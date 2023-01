Le nouveau DCU est en marche. Après une débâcle sans nom, Warner Bros a appelé James Gunn et Peter Safran à la rescousse. Le duo a la lourde tâche de repenser tout l’univers cinématographique des comics et cela commencera par un reboot de nombreux héros. A commencer par Superman, qui troquera Henry Cavill pour un acteur plus jeune. Histoire, univers, date de sortie, voici tout ce que l’on sait sur ce nouveau film officialisé ce mardi 31 janvier 2023.

Superman Legacy annoncé pour 2025

Superman Legacy, ainsi sera nommé le prochain film du kryptonien. Attendue dans les salles pour le 11 juillet 2025, cette nouvelle adaptation marquera les débuts du nouveau DCU. Les nouvelles têtes pensantes du DCU avertissent d’emblée : ce ne sera pas une origin story de Man of Steel. Il se concentrera davantage sur Superman qui cherche l’équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine. « Il est l'incarnation de la vérité, de la justice et de l’esprit américain. Il est la gentillesse dans un monde qui la pense démodée » explique Peter Safran.

James Gunn planche actuellement sur l’écriture de Superman Legacy, et son binôme espère le convaincre de le réaliser également. Peu de détails sont connus, si ce n’est que le film mettra en scène un héros plus jeune qui sera sans doute Clark Kent, ce qui n’a pas été expressément confirmé pour l’instant, mais il est quasi assuré que le journaliste renfile sa cape. « Superman est universel. C’est un film qui devrait parler à tout le monde » explique le scénariste dans la conférence de presse levant le voile sur le nouveau DCU.

Comme cela avait été annoncé, Henry Cavill ne reprendra donc pas son rôle pour laisser place à du sang plus neuf. Face aux critiques James Gunn a tenu à remettre les choses au clair : il « n’a jamais été viré. Henry n’a jamais été pris pour le rôle. Selon moi, cela tient davantage de qui je veux comme Superman et qui les réalisateurs que nous avons veulent au casting. Et pour moi, pour cette histoire, ce n’est pas Henry. »