The Flash 2 semble être déjà en préparation alors que le premier film n'est même pas encore disponible et que Ezra Miller n'a pas encore été jugé par la justice américaine.

Décidément, les choses vont vite avec The Flash. Ainsi une suite serait en préparation alors que le premier film ne doit pas sortir avant 2023 et que l'acteur principal Ezra Miller est encore en procès. On vous explique tout.

The Flash 2 en préapration

Selon The Hollywood Reporter, la suite de The Flash a été écrite par le scénariste d'Aquaman, à savoir David Leslie Johnson-McGoldrick que l'on connait aussi pour avoir travaillé sur le film Conjuring 2. Le scénario de The Flash 2 aurait été travaillé dans le cas où le premier film serait un succès en salle lors de sa sortie le 23 juin 2023.

La situation semble assez folle en ce sens où l'acteur principal et interprète du super-héros est actuellement en procès devant la justice américaine. Car oui l'homme n'est pas tout blanc. En 2020 une vidéo de lui le montre en train d'agresser une femme dans un bar en Islande. En 2022 il est interpellé par la police une dizaine de fois pour inconduite et voies de fait à Hawaï. Enfin le 7 août 2022 la police arrête Miller pour un cambriolage qui a eu lieu le 1er mai de la même année dans l'État du Vermont. Bref une situation plus que compliquée pour le jeune acteur et on ne sait pas encore ce que donnera le procès qui a actuellement lieu.

En procès, oui mais...

Pour rappel, l'acteur risque tout simplement de la prison et si cela venait à arriver on se doute que les plans de Warner seraient totalement chamboulés pour The Flash. Aux dernières nouvelles dans les rapports Warner/Miller, le comédien est récemment retourné sur le plateau de tournage de The Flash pour retourner des scènes, ce que l'on appel couramment dans le jargon des reshoots.