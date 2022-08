Malgré les déboires récurrents d’Ezra Miller, The Flash n’est pas en danger. La suite serait même l’un des meilleurs films DC Comics depuis bien longtemps.

The Flash pourrait être l'un des meilleurs films DC Comics

C’était une semaine chargée du côté de Warner Bros. Entre la diffusion du film Bartgirl annulé en interne, la nomination d’une nouvelle tête pensante pour le DCEU ou encore le report des prochains Aquaman et Shazam, l’entreprise nouvellement fusionnée avait de quoi faire. En parallèle, Ezra Miller a poursuivi sa tournée d’excuses depuis deux semaines. Elle s’est achevée avec une réunion au sommet avec les patrons de la division cinéma de Warner Bros pour discuter de l’avenir de The Flash, dont la sortie a été menacée par les controverses autour de l’acteur.

Les tensions se seraient néanmoins apaisées puisque le film aurait un plein potentiel. Selon The Hollywood Reporter, The Flash serait en passe d’être l’un des meilleurs films DC Comics depuis longtemps. Le long-métrage aurait en effet eu d’excellents résultats aux tests d’audience malgré les déboires de l’acteur. Selon le média, ces scores seraient les plus élevés depuis les films Batman The Dark Knight de Christopher Nolan. Les cadres de Warner Bros. sont donc persuadés d’avoir un futur carton critique comme au box-office entre leurs mains. Ce seraient justement ces fameux tests d’audience peu probants qui auraient conduit à l’annulation de Batgirl. Rendez-vous le 23 juin 2023 pour savoir s'ils ont raison ou non.