Et si finalement Michael Keaton ne revenait pas dans le costume de Batman ? Plusieurs indices laissent à penser que Warner Bros. pourrait ne pas rappeler l'acteur et même plus.

Le plan façon MCU de DC Studios est en marche et Batman sera l'un des acteurs principaux de ce chantier. Mais voilà, un Chevalier Noir pourrait être évincé de l'équation.

Warner plus sûr de son coup avec Michael Keaton en Batman ?

Michael Keaton, l'acteur qui incarne le mieux Batou selon les fans avec Kevin Conroy, avait signé pour faire son grand retour dans plusieurs films. Le projet Batgirl de HBO Max qui n'existe plus et The Flash, qui a du mal à se concrétiser à cause des frasques d'Ezra Miller, et où il aurait dû partager le plateau de tournage avec Ben Affleck.

Si David Zaslav, président de Warner, s'est dit confiant sur ses plans à long terme pour le DC Universe avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, il a aussi déclaré qu'« il n'y aura pas quatre Batman ». Une phrase peut-être passée inaperçue mais qui serait lourde de sens.

Adam Chitwood, journaliste pour The Wrap, pense que Michael Keaton est en train d'être effacé petit à petit et écarté par Warner... au profit de Ben Affleck notamment.

Entre ça, l'annulation de Batgirl (dans lequel jouait Keaton) et les reshoots d'Aquaman 2, dont une scène a été refilmée exprès pour remplacer Keaton par Affleck, on dirait bien qu'ils sont en train de faire machine arrière à propos du retour triomphant de Michael Keaton dans le costume du héros masqué. Adam Chitwood sur Twitter (via Premiere).

Un repêchage de Ben Affleck pour éviter la confusion ?

Selon The Hollywood Reporter, la présence de Michael Keaton en Batman dans Aquaman 2 aurait perturbé le public test.

Plusieurs sources révèlent que Keaton a tourné une scène pour Aquaman et le Royaume Perdu, mais que lors des projections tests, elle a rendu le public confus, les gens ne comprenaient pas ce que son Batman faisait dans cet univers. Il faut dire qu'Aquaman 2 devait normalement sortir après The Flash, dans lequel aurait été expliqué le retour de Keaton. Mais la semaine dernière, Jason Momoa a révélé que Ben Affleck tournait une scène en tant que Bruce Wayne, ce qui suggère que Keaton a été remplacé par ce dernier dans le costume du personnage. The Hollywood Reporter via Premiere.

Dans les prochaines années, il y aura donc The Batman 2 avec Robert Pattinson en justicier, le comeback de Ben Affleck et ensuite ? Le légendaire Keanu Reeves voudrait bien du costume s'il lui était offert.

Et Christian Bale ? Il reviendrait à la condition que Christopher Nolan soit le réalisateur. Est-ce possible ? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence mais Nolan et Spielberg ont déjeuné avec David Zaslav et Peter Safran très récemment...