Ces derniers jours, on entend tout et son contraire sur le maintien de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Gal Gadot finalement évincée des prochains films Wonder Woman ? James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) a également réagi aux rumeurs.

Avec l'enterrement de Wonder Woman 3 dans sa forme actuelle et les changements à n'en plus finir chez DC Studios, la place de Gal Gadot est grandement remise en cause. Ou pas si l'on en croit le réalisateur James Gunn...

Un nouveau visage pour Wonder Woman ?

L'univers DC au cinéma est en pleine mutation, mais de l'extérieur, ça semble partir dans tous les sens avec des décisions qui n'ont pas fini d'alimenter les discussions et de faire débat. Cette semaine, on appris qu'Henry Cavill ne renfilera plus la cape de Superman. Un véritable coup de massue pour les fans puisqu'en octobre dernier, l'acteur confirmait avec joie son retour.

Et désormais, c'est Gal Gadot qui serait menacée dans son rôle de Wonder Woman. Selon Daniel Richtman, rédacteur pour CNBC, l'actrice aurait été écartée pour un nouveau visage. James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), co-président et co-directeur créatif de DC Studios, dément. En réponse à un fan sur Instagram, il a déclaré :

Je ne sais pas d'où vous tenez que nous avons viré Gal.

Forcément, on est plus tenté de croire James Gunn, d'autant que Daniel Richtman n'est pas une source infaillible visiblement. Toutefois, une récente action de DC Studios sème plus que jamais le doute. En effet, le réalisateur et son bras droit Peter Safran ont supprimé les caméos d'Henry Cavill et Gal Gadot du film The Flash, comme si les deux collaborateurs voulaient bel et bien repartir de zéro.

Et Gal Gadot dans cette affaire ? Sa réponse est sujette à interprétations, mais elle aurait émis le souhait d'incarner encore Wonder Woman, même sans Patty Jenkins à la barre.