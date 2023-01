Ce n'est maintenant plus une surprise, Warner souhaite avoir son propre MCU et pour cela il faut du temps. Mais combien exactement ?

Rivaliser avec le MCU de Disney n'est pas une mince affaire et c'est pour cette raison que DC Studios a nommé James Gunn et Peter Safran à sa tête. Pour arriver à un tel exploit en plus de grosses finances il va falloir évidemment beaucoup de temps. Histoire non seulement de bien asseoir un scénario global cohérent, avoir un casting complet pour les personnages principaux et... convaincre les spectateurs. Pour cette raison Warner est en train de petit à petit supprimer toute trace du SnyderVerse, comme on vous l'explique au sein de cette news.

DC Studios parle temporalité

Mais combien de temps exactement faudra t-il pour créer le DCU ? En réponse à un fan sur Twitter s'enquérant de la légitimité du récent rapport de Variety concernant Warner Bros. gardant potentiellement Ezra Miller dans le rôle de The Flash, Gunn a plutôt préféré parler de la taille de la feuille de route :

Au lieu des trois ans de projets directement mentionnés par Variety, Gunn a précisé que " liste est de 8 à 10 ans :"

Je ne sais pas ce qu'il y a à propos d'Ezra, mais notre liste est de 8 à 10 ans (mais nous n'en annoncerons qu'une partie ce mois-ci).

La citation ci-dessus a également confirmé que les annonces très attendues auront lieu en janvier. À titre de comparaison, en 10 ans Disney a pu instaurer très largement son MCU et a pu introduire de nombreux personnages : Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, les Avengers, Doctor Strange et Black Panther. Si Warner fait bien les choses il y a donc très largement de quoi faire pour instaurer effectivement un DCU très complet avec les principaux super-héros. On peut imaginer Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Justice League et pourquoi pas les Teen Titans.

De votre coté, qu'imaginez-vous pour le DCU sur une période de 10 ans ?