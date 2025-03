Comme chaque début de semaine, on se réveille avec les nouvelles sorties Netflix, Max, Prime Video et Disney+. Au cas vous n'êtes pas retournés sur la plateforme de la firme au N rouge entre le 24 et 30 mars 2025, on vous recommande de regarder le film français d'horreur Vermines de Sébastien Vaniček, qui réalisera le prochain Evil Dead. Une preuve que son travail a été reconnu et que l'international est prêt à lui faire confiance en lui prêtant l'une des licences horrifiques les plus cultes de tous les temps.

Tous les films Netflix de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025

Il n'y aura pas de chauffe pour les nouveautés Netflix d'avril 2025 qui prévoient d'ajouter un véritable chef d'oeuvre intemporel de SF dès la première semaine : Total Recall. La seule et unique version qui mérite votre attention, à savoir celle de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside... Pour éclaircir les choses après un rêve / cauchemar où il se voit sur Mars dans une position disons inconfortable, Doug Quaid va rendre visite à la société Recall, qui lui promet de faire de ce rêve une réalité sans même devoir aller sur la planète rouge. Mais tout ne va pas se passer comme prévu... C'est un résumé grossier bien entendu, mais on préfère de toute façon vous laisser le plaisir de la découverte.

Pour un moment de détente avec Arnold Schwarzenegger, les sorties Netflix du 31 mars au 6 avril 2025 intégreront également la comédie Un Flic à la maternelle. Si vous aimez les grosses bestioles, King Kong débarque sans que l'on sache s'il s'agit de celui de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux) ou de John Guillermin avec Jessica Lange. À partir du 2 avril 2025, il y aura toute une vague de films français dont un inédit, Banger avec Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin.

31/03 La monnaie de leur pièce

1/04 Case départ Angry Birds - Le Film - film d'animation Instinct de survie

2/04 Banger - film français entre comédie, thriller et musique avec Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin Né quelque part Ce qui nous lie Deux mois En corps

3/04 Nightswim King Kong

4/04 Total Recall Un Flic à la maternelle



Tous les séries de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025

Des séries sur des licences cultes vous attendent aussi dans les sorties de la semaine sur Netflix. Pour les joueuses et joueurs, le plus gros temps fort de ces entrées sera l'adaptation en anime de Devil May Cry. Une version qui devrait retranscrire l'impertinence et le style incomparable du héros de la franchise de Capcom et d'Hideki Kamiya, Dante. En attendant le lancement de la série Devil May Cry, vous pouvez visionner plus bas le générique d'ouverture explosif avec le morceau « Rollin' » de Limp Bizkit.

La cultissime saga Naruto revient dans les ajouts Netflix du 31 mars au 6 avril 205 avec les saisons 17 à 21 de Boruto : Naruto Next Generations. En termes de séries d'animation, le service SVOD a aussi calé dans son planning la saison 1 de Witchwatch ou encore la saison 3 de Jurassic World : La Théorie du Chaos. Pour les fans d'horreur, la série live-action Chucky, qui fait revenir la poupée culte un brin instable, débarque avec ses premières saisons. Si vous êtes en manque de programmes comme Urgences ou Grey's Anatomy, la nouvelle série Pulse va peut-être répondre à vos attentes. Ce sera à regarder sur Netflix le 3 avril 2025.

31/03 Nouvelle école Italie - téléréalité Disparues : Le tueur de Long Island - série documentaire

1/04 The Apothecary Diaries - saison 1 - série d'animation Boruto : Naruto Next Generations - saisons 17 à 21 - série d'animation

3/04 Devil May Cry - série d'animation sur la licence de jeu vidéo culte PULSE Jurassic World: Chaos Theory - saison 3 - série d'animation Histoires d’amour & d’autisme - série-documentaire sur les relations amoureuses chez les personnes autistes

4/04 KARMA - nouveau Kdrama avec Park Hae-soo

6/04 Witchwatch - saison 1 nouvel épisode - série d'animation Chucky - premières saisons



Source : Netflix France via X.