Les premières nouveautés Netflix de mars 2025 seront disponibles dans les prochains jours. Pour l'instant, on sait que la firme au N rouge va lancer les hostilités avec l'intégrale de Yellowstone. Une série western avec Kevin Costner qui a été un vrai raz-de-marée aux États-Unis, et en particulier chez les conservateurs. Dans un ton plus léger, il y aura également les saisons 1 à 4 de la comédie Resident Alien, qui raconte l'histoire de l'arrivée d'une entité extra-terrestre sur Terre et qui se fait passer pour un humain. En mars prochain, un autre type d'invasion va s'en prendre aux sorties mensuelles de Netflix.

Un très gros succès français (mérité) sur Netflix en mars 2025

À l'heure actuelle, Netflix n'a pas communiqué sur toutes les sorties de mars 2025, mais on en connaît déjà quelques-unes. Parmi elles, il y a par exemple un film très attendu et réalisé pour la plateforme de streaming vidéo, par les frères Russo (Avengers Infinity War & Endgame, The Gray Man...), The Electric State. Mais une autre nouveauté, du moins pour le service SVOD, est aussi en passe de créer l'événement. En effet, la branche française de la firme au N rouge a annoncé l'ajout de Vermines, qui a créé la surprise générale en 2023. Un film d'horreur qui est l'un des plus gros succès du genre en France, et qui a trouvé son public outre-Atlantique en étant adoubé par Stephen King. « Des araignées, dont certaines sont aussi grosses que des chiots, envahissent un immeuble français. Effrayant, dégoûtant et bien réalisé » avait déclaré le légendaire auteur.

Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que Vermines a été co-financé grâce à Netflix. Ce premier long-métrage de Sébastien Vaniček, qui bosse actuellement sur un nouveau film Evil Dead après avoir conquis la France et l'International, est un film de monstre qui met en scène des araignées.

Kaleb, incarné par le très bon Théo Christine (Suprêmes), un jeune qui habite en banlieue parisienne et qui est un passionné de créatures exotiques, va faire l'acquisition d'une araignée qui n'est pas seulement là pour tisser des toiles. Alors quand celle-ci s'échappe de son carton temporaire, ça vire au cauchemar pour Kaleb et les habitants de l'immeuble. Même s'il n'est pas sans défaut, ça reste une grosse réussite, notamment pour une production française. Si vous l'avez raté dans les salles obscures, Vermines est prévu dans les prochaines sorties Netflix à partir du 27 mars 2025.

