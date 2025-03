L’année continue pour nos plateformes SVOD et les nouveautés s'enchaînent. Si l’on attend de très gros morceaux dans les mois à venir, Netflix nous offre tout de même de quoi grignoter histoire de toujours tenir tête à Prime Video, Disney+ ou encore Max. Cette semaine sur Netflix, on va avoir le droit à plusieurs films, dont une excellente surprise bien de chez nous, mais aussi plusieurs séries dont le retour d’une plutôt appréciée.

Tous les films Netflix de la semaine du 24 au 30 mars 2025

Côté films, la France sera mise à l’honneur avec notamment Rupture pour tous, une comédie plutôt feel good avec Eric Capitaine et Camille Chamoux. On y suivra Mathias, un jeune homme à la tête d’une société spécialisée dans les ruptures amoureuses. C’est lui qui est mandaté pour rompre à la place de celles et ceux qui ne veulent pas se mouiller. Tout va bien jusqu’à ce qu’un contrat le touche personnellement…

Si l’humour ce n’est pas votre truc, vous pouvez vous jeter sur Vermines, un film d’horreur interdit aux arachnophobes disponible cette semaine sur Netflix. C’est LA bonne surprise de cette sélection. Le film a rencontré un joli succès critique à sa sortie et s’avère plutôt divertissant et efficace. Certaines scènes valent clairement leur pesant de cacahuètes. Bon et si vraiment vous voulez vous faire du mal, il y a aussi Morbius, un vrai navet censé faire naitre un univers de méchant du spiderverse chez Sony. La suite, on la connaît… Venom, Madame Web… voilà, voilà. Voici tous les films de la semaine sur Netflix :

25/03 Chelsea Handler : The Feeling - spectacle humour



26/03 Rupture pour tous



27/03 Vermines



28/03 Demain est un autre jour



30/03 Manchester by the Sea Morbius



Toutes les séries du 24 au 30 mars 2025

Côté séries c’est plutôt timide cette semaine sur Netflix, mais on pourra compter sur le retour de deux programmes appréciés. On va notamment avoir le droit à la saison 2 de Héros fragile (Weak Hero Class 1), une série coréenne qui nous fait suivre un étudiant victime de harcèlement qui finit par combattre ses harceleurs. Un joli succès de 2022 qui s’offre ici une suite. Ensuite c’est la saison 2 de La loi de la plus forte qui fera des heureux cette semaine. On retrouvera la pétillante styliste Mavis Beaumont, bien décidée à tout déchirer aussi bien dans sa vie amoureuse que dans sa carrière en pleine explosion. C’est déjà pas mal comme programme non ?