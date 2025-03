L'une des dernières grosses nouveautés Netflix de mars 2025 est disponible et vous n'allez pas en croire vos yeux. Une expérience à vivre pour le meilleur et le pire...

Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, et que vous êtes abonnés à Netflix, la firme au N rouge va essayer de vous divertir avec les dernières sorties de mars 2025. Et pour le coup, la plateforme de streaming vidéo réussit en partie sa mission avec l'ajout de Manchester by the Sea, mais également du film d'horreur français Vermines qui a créé la surprise en 2023. Si vous aimez les longs-métrages monstres, c'est clairement une bonne production. Mais attention si vous êtes arachnophobes... On vous aura prévenus !

Un film sanglant et bestial disponible sur Netflix

Netflix est en train de se planter avec The Electric State. Le nouveau film des frères Russo (Avengers 5 Doomsday) qui avaient déjà travaillé avec le service SVOD pour le long-métrage d'action The Gray Man. Si les critiques négatives autour d'une oeuvre ne vous freine jamais à la découvrir, l'une des dernières sorties de la semaine et du mois vous intéressera peut-être. En particulier si les adaptations d'histoires Marvel vous parlent. Et les suceurs de sang.

En ce dimanche 30 mars 2025, Netflix ajoute Morbius à son catalogue des sorties de la semaine. Oui, le film catastrophique de Daniel Espinosa avec Jared Letho qui a été acclamé aux Razzie Awards 2023... La production de Sony Pictures est en effet repartie de la cérémonie avec deux prix. Celui du pire acteur pour Jared Letho, et celui de la pire actrice pour Adria Arjona. Morbius en a également pris pour son grade au niveau des critiques. Avec un score Rotten Tomatoes de 15% (presse), 35/100 (presse) sur Metacritic et 5,1/10 sur IMDb, ça a été un flop.

Chez nos confrères de CinéSérie, Morbius n'a pas convaincu non plus. « Outre la présence de Matt Smith pour maintenir le public en éveil, « Morbius » est désolant à tous les niveaux, avec un scénario plat et déjà vu emmené par des scènes d’action médiocres ». Voilà, voilà. Le film n'a même pas pu se rattraper au box-office où il a bu la tasse avec 167 millions de dollars récoltés pour un budget d'environ 75 millions de dollars. Fera t-il mieux sur Netflix ? Wait & see... Pour rappel, Morbius raconte l'histoire d'un médecin atteint d'une rare maladie sanguine, qui tente de trouver un remède et qui finit par être transformé en une créature assoiffée de sang. Si ça ne vous fait pas peur, rendez-vous sur Netflix dès aujourd'hui !

Source : Netflix France via X.