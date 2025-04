Oui, il reste encore de grosses nouveautés Netflix d'avril 2025 à sortir dont Ravage, YOU Saison 5 et Astérix & Obélix : Le combat des chefs. Mais comme chaque mois depuis un long moment, on fouille l'Internet pour vous dévoiler un aperçu d'une partie des prochaines sorties films, séries et documentaires sur les plateformes de streaming vidéo comme Disney+, Prime Video et Apple TV+. En mai 2025, la firme au N rouge compte faire ce qu'il lui plait mais qui plait aussi à ses abonnés avec la suite de certains de ses plus gros cartons.

Tous les films Netflix confirmés en mai 2025

Quoi de neuf dans les premiers films Netflix confirmés en mai 2025 ? Le « Fast and Furious français », sans Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Brie Larson et autres stars d'Hollywood, mais avec Alban Lenoir et Ramzy Bedia, est de retour avec Balle Perdue 3 de Guillaume Pierret. Au programme de la baston dans un bus, une alpine bleue qui fonce à fond dans une rue étroite et des explosions, entre autres choses.

Si vous cherchez d'autres sensations fortes, mais plutôt dans la catégorie frissons, Netflix a ce qu'il vous faut pour le mois prochain avec Insidious The Red Door. La célèbre franchise horrifique de Blumhouse Productions et de James Wan qui a réalisé le premier épisode. Comme on le savait déjà, une autre licence d'horreur exclusive au service SVOD avec Fear Street 1998: Prom Queen. Le nom parle pour le film et cette fois, on nous donne rendez-vous pour la saison des bals de fin d'année, qui devrait mal se finir. Comme pour Carrie ?

1/05 Ténor Beaucoup trop fan

5/05 Insidious The Red Door

7/05 Balle perdu 3

9/05 Mala Influencia Nonnas

23/05 Fear Street 1988: Prom Queen

30/05 Veuve noire



Toutes les séries confirmées en mai 2025

Dans les sorties confirmées Netflix de mai 2025, les abonnés assisteront au retour d'un troisième énorme carton de la plateforme : Love, Death + Robots. Comme pour les précédentes saisons, différents styles d'animation seront encore adoptés avec des histoires indépendantes les unes de les autres. De l'horreur, du fantastique et du gros délire, les prochains épisodes promettent du bon voire du très bon.

La saison 4 de Love, Death and Robots sera disponible le 15 mai 2025. À partir du 1er mai 2025, Netflix lancera une nouvelle série Les quatre saisons avec Steve Carell, Tina Frey, Colman Domingo (Euphoria)... « L'amitié de longue date de trois couples est mise à mal quand l'un d'eux divorce, compliquant de ce fait leur habitude de partir en voyage tous ensemble chaque saison ».

1/05 Les quatre saisons Angi : Crime et faux-semblants - mini-série documentaire espagnole sur un meurtre glaçant à Barcelone en 2008

6/05 L’envers du sport : tirs en suspension - série documentaire

8/05 Pour toujours

9/05 The Royals

13/05 L’envers du sport : la vérité crue sur le liver king - série documentaire

14/05 Une traque américaine : Oussama Ben Laden - série documentaire Le jeu de l'échelle Fred et Rose : Un cauchemar britannique - mini-série documentaire sur deux tueurs prolifiques du Royaume-Uni

15/05 Love, Death and Robots - saison 4 - série d'animation Faussaires

20/05 L’envers du sport : Quaterback à scandale - série documentaire

22/05 Sirens

23/05 Les Thunderbirds : Élite de l’US Air Force - série documentaire Big Mouth - saison 8 - série d'animation Forget you Not - saison 1

26/05 Legado - saison 1



Source : Netflix.