Netflix va ravir ses abonnés avec cette annonce très attendue : le troisième film d'une saga d'action adorée arrive dans moins d'un mois. On a la date précise et même un trailer qui donne le ton.

On sait déjà que le mois d'avril va se terminer en beauté sur le petit écran. Les plateformes comme Prime Video, Disney+ ou Max ont dévoilé le programme et ça promet. Même Netflix va marquer le coup avec une série qui devrait faire plaisir à beaucoup et c'est loin d'être fini. La plateforme vient d'annoncer un film très attendu pour début mai. Ça va être explosif !

Un troisième film pour cette saga qui cartonne sur Netflix

Il faut le dire, on aime bien taper sur les films français. Et pourtant ! Les cartons s'enchaînent, aussi bien au cinéma que sur les platerformes de SVOD. Netflix a d'ailleurs misé beaucoup sur les productions locales. L'an dernier, la série Fiasco réunissait un casting 5 étoiles, tandis qu'en janvier, Guillaume Canet tenait le rôle-titre du film Ad Vitam. En mai, ce sera au tour d'Alban Lenoir d'être sous le feu des projecteurs !

Le comédien révélé par la série Kaamelott reviendra le mois prochain pour retrouver le rôle déjà iconique de Lino. Eh oui ! Balle perdue 3, la suite de la saga d'action de Netflix, s'annonce en grandes pompes. La plateforme a dévoilé un trailer déjà bourré d'action. Mais attention, Alban Lenoir ne sera pas la seule star du film. Si Gérard Lanvin et Stéfi Celma seront de la partie, ce sont évidemment les belles cylindrées qu'on attend de voir sur la route. Renault 21, Alpine, ça promet du spectacle !

Balle perdue 3 promet des confrontations tendues sur route explosives. Lino est bien décidé à se venger d'Areski dans ce troisième opus tourné entre l'Occitanie et l'Aveyron. Après le succès des deux précédents films (37 millions de spectateurs pour le premier, 15 millions pour le second), celui-ci est donc très attendu. Ça tombe bien, car la date vient de tomber : Netflix vous donne officiellement rendez-vous le 7 mai 2025 !