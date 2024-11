On le dit souvent parce que ça mérite d'être rappelé, mais Max se distingue des autres services SVOD comme Netflix, Prime Video ou Disney+ grâce aux séries exceptionnelles d'HBO comme Les Soprano, The Wire, Six Feet Under. Un catalogue assez dingue où la qualité prime avant tout. Au fil des années, la chaine de télévision américaine a su renouveler son bouquet et s'est offert d'autres succès. L'un d'eux eux, qui a connu un immense carton, n'a pas dit son dernier mot et aura bien le droit à une saison supplémentaire.

Cette série phénomène HBO reviendra bien sur Max

Même si les meilleures séries HBO, les classiques, commencent à dater, la chaîne a prouvé sa capacité à faire émerger de nouvelles créations. Évidemment, l'exemple le plus probant est Game of Thrones, mais ces dernières années, un autre show télévisé accessible sur Max a cartonné. Il s'agit d'Euphoria avec Zendaya dans le rôle principal de Rue Bennett. Une série dramatique qui évoque des sujets plutôt durs, comme la drogue et l'addiction, l'héroïne étant une jeune toxicomane qui lutte justement avec sa dépendance.

Pour l'instant, Euphoria a eu le droit à deux saisons qui sont disponibles sur Max, ainsi que des épisodes spéciaux visant à faire le pont avec la future saison 3. Une saison qui selon, Jeff Sneider, habituellement bien renseigné, serait menacée. Afin d'étayer son propos, le journaliste a notamment publié des messages de ses sources qui indiquent clairement « Euphoria est morte, encore. Sam Levinson [le créateur] n'est pas en mesure de proposer des scénarios qui conviennent, et tout le monde en ras-le-bol de cette situation ».

Mais il faut croire que cette fois, l'homme et ses sources ont eu tort. Après avoir confirmé une première fois le retour d'Euphoria sur Max, le patron de HBO, Casey Bloys, enfonce le clou. « Nous allons tourner Euphoria. Nous avons une date de début de tournage calée pour mi-janvier. Rien n'a changé. Quelqu'un a dit quelque chose en ligne, et c'est de là que cette histoire est partie. Mais nous allons bien réaliser cette saison. J'ai lu les scénarios et nous sommes heureux. Nous avançons et tous les acteurs de la série seront de retour ». Max met donc fin à la rumeur sur l'une des séries les plus attendues de son catalogue.

Si cette rumeur a pris de l'ampleur, c'est en raison des soucis rencontrés et notamment de l'agenda chargé de Zendaya, qui sera sur le tournage de Spider-Man 4 et du nouveau film de Christopher Nolan avec Tom Holland en 2025. Excellente nouvelle donc pour le show Max qui a battu des records en devant la série la plus tweetée aux États-Unis, en 2020 notamment et même au-delà. Un véritable phénomène !

Source : Variety.