En attendant The Batman qui sera disponible ce vendredi 18 avril 2025, Netflix a déjà bien entamé ses sorties de la semaine avec les films Boyz'n the Hood, Chair de poule, The Tourist ainsi qu'une nouvelle fournée de séries avec Le Dôme de verre, L’auberge bizarre de Kian, Le livre perdu des sortilèges, Black Cover et Project UFO. En ce jeudi 17 avril 2025, le catalogue a aussi été étendu avec Chicago, la comédie musicale de Rob Marshall avec Renée Zelleger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere...

Des Gaulois débarquent en force sur Netflix

Les sorties de la semaine du 14 au 20 avril 2025 sur Netflix ne sont pas terminées. Mais un gros morceau vient de faire une entrée remarquée sur la plateforme de streaming vidéo. Un film archi culte et adoré de tous, surtout en France, est la nouveauté du jour. Si on vous dit qu'il s'agit d'un long-métrage comique qui réunit un casting XXL avec Alain Chabat, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Édouard Baer, Marina Fois, Jean-Paul Rouve, Chantal Lauby et bien d'autres ? Astérix & Obélix Mission Cléopâtre, qui a été restauré en 4K l'année dernière, est mis en ligne aujourd'hui pour tous les abonnés Netflix.

S'il n'a pas atteint les 20 millions et plus de Titanic ou de Bienvenue chez les Ch'tis, cette réalisation de l'ancien de la bande Les Nuls, Alain Chabat, cumule tout de même 14 967 407 d'entrées en France. En frôlant les 15 millions, cette comédie emblématique atteint la huitième place du top 10 du box-office français. Même si vous l'avez déjà sûrement vu à maintes reprises, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est donc à redécouvrir sur Netflix.

On y suit la reine Cléopâtre alors qu'elle charge de défier Jules César en construisant un palais somptueux en plein désert. Et ce dans un délai de trois mois. Si c'est un succès, l'Empereur romain devra déclarer publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Et son ajout n'est pas innocent puisque cela intervient avant l'arrivée d'une série événement sur Netflix, Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. Un show d'animation encore mis en boîte par Alain Chabat avec les voix de Géraldine Nakache, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Jérôme Commandeur, Thierry Lhermitte... qui est prévu pour le 30 avril 2025.

Source : Netflix France.