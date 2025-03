Alors que le film Ravage avec Tom Hardy se parait tout récemment d'une date de sortie fixée au 25 avril sur Netflix, voilà qu'un autre film prometteur fait de même en visant le mois suivant. Exit en revanche ici l'action, et place à une horreur qui pourrait littéralement donner la... chair de Poule.

Une annonce à donner la chair de poule chez Netflix

En-dehors de cette série chère aux enfants des années 90, on doit à son auteur R.L. Stine une autre saga littéraire horrifique, baptisée Fear Street. Celle-ci a pour rappel fait l'objet d'adaptations avec une trilogie de films, respectivement 1994, 1978 et 1666. Une série de films horrifiques et anthologiques, donc, qui s'adressait cette fois plutôt à un public adolescent. En octobre dernier, Netflix annonçait l'arrivée prochaine d'une suite, baptisée 1988: Prom Queen. Celle-ci dispose donc maintenant d'une date de sortie sur la plateforme SVOD : le 23 mai 2025.

« Bienvenue à Shadyside. Dans ce nouvel épisode de la franchise Fear Street, la saison des bals de promo à Shadyside High a démarrée et la meute de filles populaires de l'école est occupée à ses habituelles campagnes douces et vicieuses pour remporter la couronne. Mais lorsqu'une outsider audacieuse est nommée de façon inattendue, et que les autres filles commencent à disparaitre mystérieusement, la classe de 88 va soudainement vivre une nuit de bal de fin d'année d'enfer ». Voici en substance le synopsis proposé par Netflix pour ce nouveau film dans l'univers de Fear Street.

Le teaser ci-dessous nous présente un petit aperçu de ce à quoi s'attendre pour ce film réalisé par Matt Palmer, qui s'inspire très largement des emblématiques slashers des années 80, dans une ambiance d'université bien à l'américaine. On peut également y voir une partie du casting, qui comptera notamment Ariana Greenblatt (Tiny Tina dans le vivement critiqué film Borderlands), India Fowler, Ella Rubin ou encore Chris Klein, entre autres. Reste maintenant à découvrir si ce nouveau film sera à la hauteur de la trilogie originale. Rendez-vous est donc pris à Shadyside en 1988, le 23 mai sur Netflix pour voir ce qu'il en est.

Source : Netflix sur YouTube