Plus on avance dans le mois d'avril, plus les nouveautés des plateformes de SVOD se dévoilent. Prime Video, Disney+, Max... Elles ne lésinent pas sur les moyens pour surprendre le public. Netflix ne fait pas exception ! Parmi les grosses sorties mensuelles, il y a un film que beaucoup attendent de pied ferme. En guise d'avant-goût, une nouvelle bande-annonce vient de sortir et autant vous dire qu'elle annonce la couleur. Ça va cogner !

Le nouveau gros film Netflix se dévoile avec force

Une fois de plus, Netflix lève le voile sur Ravage (Havoc en vo). Le blockbuster de Gareth Evans va frapper fort sur la plateforme de SVOD et ce n'est pas le nouveau trailer qui nous contredira. Prévu le 25 avril 2025, les jours sont comptés avant la sortie, alors il est temps pour Néné de faire grimper la hype.

Pour ce nouveau trailer de Ravage, on retrouve évidemment la tête d'affiche, Tom Hardy. Sous la caméra du réalisateur de The Raid et Gangs of London, celui qui s'illustre sur grand écran dans la peau de Venom se démarque une fois de plus avec un rôle puissant, sans compromis pour Netflix.

Tom Hardy endosse ici le rôle de Walker, un policier embarqué qui va devoir jouer la montre pour retrouver le fils du président. Sa mission l'entraînera cependant sur le terrain du trafic de drogue et de la corruption. Il va lui falloir jouer des coudes pour remplir son contrat. Cela dit, il ne sera pas le seul à briller à l'écran du nouveau gros film Netflix. La plateforme rassemble en effet un casting impressionnant, avec des noms comme Forest Whitaker ou Timothy Olyphant.

Dans ce nouveau trailer, l'action est a son comble. Netflix n'a pas lésiné sur les moyens pour nous plonger dans l'atmosphère de Ravage. La nervosité des combats ira de pair avec leur brutalité, pour une énergie coup-de-poing qui promet du grand spectacle. Retrouvez Tom Hardy en mission dès le 25 avril 2025 sur la plateforme au N rouge !