Netflix vient de faire une énorme ET belle surprise à ses abonnés en dévoilant les premières images de la future saison d'une série de très haut vol. Ça arrive très vite et ça a l'air toujours aussi dingue.

D'ici la fin du mois, Netflix va enflammer ses serveurs avec Ravage, le prochain long-métrage de Gareth Evans (The Raid) avec Tom Hardy, Forest Whitaker, Jessie Mei Li ou encore Timothy Olyphant. D'après ce qu'on peut voir dans la dernière bande-annonce, ça ne fera pas dans la dentelle et il faut s'attendre évidemment à un film d'action musclé, violent et à la mise en scène léchée. Pour savoir si Gareth Evans sera touché par la « malédiction » des bons réalisateurs qui déçoivent une fois arrivés sur la plateforme de streaming vidéo, rendez-vous le 25 avril 2025.

Une série Netflix canon de retour dans les nouveautés de mai 2025

Alors que Netflix fera revenir sa franchise horrifique Fear Street avec 1988: Prom Queen le 23 mai 2025, la firme au N rouge a confirmé il y a quelques heures le retour de l'une de ses meilleures séries pour le mois prochain. En effet, après trois ans d'absence, Love, Death & Robots revient pour une saison 4, c'est confirmé ! Pour ne pas faire les choses à moitié, on a déjà un aperçu explosif d'une minute qui nous montre des extraits très brefs des 10 nouveaux épisodes. Et ça envoie encore du très lourd de ce qu'on peut apercevoir avec des genres toujours variés, et une animation qui semble au niveau des trois précédentes saisons disponibles sur Netflix.

Si vous êtes totalement passés à côté, Love, Death & Robots est une série d'animation anthologique composé d'histoires courtes et indépendantes, qui explorent à chaque fois différents thèmes et méthodes d'animation. Dans le premier teaser officiel de la saison 4, la CGI côtoie par exemple l'animation de pâte à modeler en stop-motion à la Wallace et Gromit. Cette exclusivité Netflix est toujours supervisée par Tim Miller (Deadpool, Secret Level...) et ne se destine pas à un jeune public.

Au programme de cette saison 4 de Love, Death + Robots, attendez-vous à des bébés géants, à un appareil génital masculin avec des yeux, à des dinosaures ou encore à une invasion d'extraterrestres. « J'essaie d'avoir un mélange d'horreur, de science-fiction et de fantasy » a déclaré Tim Miller à Tudum. Inutile de chercher de la cohérence entre tous les épisodes, mais en revanche, la créativité a l'air plus que jamais de la partie. Ce sera l'une des sorties Netflix immanquables de l'année et ce sera disponible le 15 mai 2025.

Source : YouTube Netflix France.