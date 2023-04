Depuis quelques années maintenant, celles et ceux qui ont suivi assidûment les aventures de Naruto peuvent désormais découvrir l’histoire de son fils avec Boruto : Naruto Next Generation. Un personnage qui souhaite dépasser ses propres limites et surpasser son père et qui va apprendre à ses dépends que la vie de ninjas et ses fondements sont loin d’être une partie de plaisir. Popularisé grâce à l’animé, le manga poursuit sa publication dans le magazine V Jump. Comme souvent, les spoilers et les leaks du chapitre 80 se sont retrouvés sur la Toile en avance. Et ils sont annonciateurs d’une nouvelle qui chagrine déjà les lecteurs et cela n’a rien à voir avec l’histoire, ni même le contenu du chapitre en lui-même.

Pas de Boruto pendant 4 mois !

Coup dur pour les fans de Naruto. Le chapitre 80 de Boruto est déjà victime de leaks et de spoilers. Bon ça, ce n’est pas en soi une surprise car c’est toujours la même rengaine que ce soit pour les aventures du fils prodigue du célèbre ninja ou même de One Piece. Le prochain numéro du magazine V Jump indique en effet que les fans vont devoir attendre pendant quatre mois avant de pouvoir découvrir la suite de l’histoire de Boruto Naruto Next Generation. Le manga sera en effet en hiatus jusqu’au numéro d’octobre de magazine japonais, qui sortira le dimanche 20 août 2023 au Pays du Soleil-Levant. Aucun détail sur les raisons de cette pause n’ont été donnés.

Une nouvelle qui sonne comme un coup de massue pour les fans de l'œuvre puisque l’anime lui aussi est lui aussi en hiatus. La partie 1 de l’adaptation désormais terminée avec l’épisode 293 qui a été diffusé le 26 mars, il faut désormais attendre que la seconde partie arrive. Crunchyroll a en tout cas donné son feu vert pour cette nouvelle saison de Boruto qui a débuté son développement et sera diffusée à une date indéterminée. Sur la Toile, les réactions ont rapidement fusées de partout, oscillant entre surprise, tristesse et parfois colère. « 3 mois de pause pour un manga publié mensuellement, c’est insensé », commente par exemple un internaute. Certains y voient le signe d’une ellipse avec un chapitre conséquent pour introduire tout cela. Il n’y a plus qu’à attendre quatre mois pour découvrir ce que nous réserve le chapitre 81 de Boruto Naruto Next Generation.