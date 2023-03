Superman Lives, le long-métrage de Tim Burton et Nicolas Cage, ne verra jamais le jour mais l'acteur de Volte-Face est revenu sur ce projet excentrique et décrié.

Entre deux films indépendants et bien barrés comme Mandy, Willy's Wonderland ou le prochain Renfield, Nicolas Cage a regardé dans le rétroviseur pour parler d'un projet avorté. Le fameux Superman Lives.

Un Superman emo sauce samouraï avec Nicolas Cage

Alors que Tim Burton a perdu de sa superbe et de sa folie ces dernières années, tout était encore là lorsqu'il avait accepté de réaliser Superman Lives. Un film qui aurait pu être à l'opposé total des films de Christopher Reeve ou Henry Cavill (bien plus tard). Un long-métrage avec une sorte de samouraï/emo aux longs cheveux noirs.

Et c'est cette vision plus excentrique, combiné au flop commercial de Mars Attacks, qui a motivé Warner Bros à tout arrêter alors que la société avait injecté plus de 10 millions de dollars. Nicolas Cage avait d'ailleurs fait ses essayages, comme dévoilé par le documentaire The Death of Superman Lives: What Happened?.

La Warner Bros avait perdu plein de fric à cause de ce film (Mars Attacks). Ces oeuvres qui sont aussi bizarres, en avance sur leur temps, et qui représentent un tel défi, elles énervent pas mal de gens. Je crois que ça les a refroidis. Ils avaient pourtant déjà dépensé beaucoup d'argent pour fabriquer les costumes et construire les décors. On ne peut jamais savoir. Je ne veux pas jouer mon Cage cryptique, mais c'est vrai. On ne peut pas prédire ce qui va arriver. En tout cas, j'adorais ce personnage. On était en train de créer un Superman directement tiré des années 1980, une sorte de samouraï avec de longs cheveux noirs. Il aurait été très différent des autres, une sorte de Superman emo, mais on n'a pas pu aller au bout. Via Première.

Nicolas Cage en Superman, ça donne ça. Crédits : SciFiNow.

L'homme volant revient... mais sans Henry Cavill

Lors de son intervention à une cérémonie organisée par Variety, Nicolas Cage déclare aussi que c'est lui qui a été démarché Tim Burton pour le film Superman Lives.

Ils voulaient Renny Harlin (le réalisateur de 58 minutes pour vivre, ndlr) pour faire ce film, détaille Cage. Je me suis posé avec Renny. Je préparais un autre film, il est venu dans ma caravane et on a parlé de tout cela. Je l'aimais bien... Mais je trouvais que pour ce film, il ne collerait pas. J'ai dit qu'il devrait être réalisé par Tim Burton. Je l'ai appelé pour lui demander s'il voulait bien le faire. Tim ne m'a pas choisi, c'est moi qui l'ai casté ! Et il a dit oui. J'avais adoré ce qu'il avait fait avec Michael (Keaton) sur Batman. J'étais fan de leur boulot. J'aime aussi beaucoup Mars Attacks, j'ai toujours trouvé ce film fantastique. C'est un précurseur ! Mais justement, Mars Attacks a fait peur au studio. Via Première.

Résultat des courses, pas de Nicolas Cage en collant et on perd également Henry Cavill dans le rôle de l'homme volant. Le futur film Superman Legacy sera sans lui et son remplaçant n'a pas été annoncé.