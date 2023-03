Apparus au début des années 90 à la télévision, les Power Rangers sont des super-héros au style bien différents des stars de Marvel ou DC. Avant de connaître de nombreuses déclinaisons (films, séries, jeux, jouets...), ils se sont fait connaître du grand public occidental avec la série Power Rangers : Mighty Morphin. Vous vous rappelez peut-être tout particulièrement du Ranger vert, interprété par le regretté Jason David Frank.

Pour beaucoup de fans, Mighty Morphin est source de nostalgie. Il s'agit en effet de la première série télévisée adaptée des séries japonaises Super Sentai, initialement à destination des enfants. Mais le public des Power Rangers n'a pas d'âge, et la franchise fonctionne encore aujourd'hui. Preuve en est, Netflix continue de miser dessus.

Objectif nostalgie pour les Power Rangers

Netflix a tout compris. Dans l'optique de faire découvrir les premiers Power Rangers aux plus jeunes et de titiller la fibre nostalgique des autres, le géant du SVOD frappe fort. A partir du 19 avril, il sera ainsi possible de découvrir Power Rangers : Toujours vers le futur (Mighty Morphin Power Rangers : Once and Always, en VO). Imaginé pour les 30 ans de la série originale, ce film introduira une nouvelle Ranger. Plus jeune, elle rejoint l'équipe dans le but de se venger de Rita Repulsa. A l'origine d'un drame dans la vie de cette nouvelle recrue, Rita est également l'ennemie la plus ancienne des Power Rangers. Cette fois, ceux-ci sont forcés de voyager dans le passé pour empêcher la terrible sorcière de l'espace d'altérer le cours de l'Histoire.

A moins d'un mois de la sortie du film, Netflix dévoile un trailer inédit. Publié sur le compte Twitter de la plateforme, il compte déjà près de 30 000 likes en quelques heures. Au vu des commentaires, la hype semble être maximale. L'émotion risque également d'être au rendez-vous : rappelons que Jason David Frank (le Ranger vert) et Thuy Trang (la Ranger jaune) nous ont quitté. Cette dernière pourrait malgré tout être présente à travers des flashbacks pour lui rendre hommage. Surtout, la nouvelle Ranger sera également jaune. Et pour cause : il s'agira de la fille du personnage original ! Quoi qu'il en soit, on vous laisse découvrir cette fameuse bande-annonce.

Des images des coulisses déjà dévoilées

En janvier, déjà, une première bande-annonce s'attardait sur les coulisses du grand retour des Power Rangers. S'il pouvait laissé penser qu'il s'agirait d'une émission de retrouvailles scénarisée à l'image d'Harry Potter : Retour à Poudlard, il n'en sera rien. Mais il serait tout de même dommage de se priver de ces belles images, à retrouver ci-dessous ! Et pour le reste, rendez-vous le 19 avril sur Netflix.