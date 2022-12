Le dernier film de la saga Terminator, Dark Fate est considéré par beaucoup comme étant l'un des pires films de la saga au coude à coude avec l'épisode Genisys, qui représente le pire du pire de ce qu'il est possible de faire (pour le moment) avec une telle licence entre les mains. Pour autant James Cameron ne souhaite pas laisser la saga de coté, lui qui est responsable des deux meilleurs épisodes à savoir le premier et second long-métrage.

Terminator, une suite au programme ?

Nous avons pu apprendre l'information grâce au podcast SmartLess que vous pouvez retrouver via ce lien sur Spotify :

James Cameron envisage de rebooter la franchise #Terminator. "Rien n'a été décidé, j'en ferais un film beaucoup plus axé sur l'intelligence artificielle que sur les méchants robots devenus fous".

On pourrait donc imaginer un film Terminator plus meta qui s'éloigne un peu du propos de base qui reste tout de même celui-ci : des méchants robots devenus fous. Reste évidement à convaincre les studios car Dark Fate avec son flop de 260 millions risque de laisser un gout amer dans la bouche pendant encore longtemps. Cameron a pour argument de poids le fait d'être le papa des deux premiers films, qui tout deux sont de très gros succès au box office. Sans parler de l'empreinte indélébile qu'il a laissé sur la pop culture au fil du temps.

L'autre question qui reste en suspend pour un reboot : Arnold Schwarzenegger qui est tout de même LE visage de la licence Terminator depuis plus de 37 ans pourrait t-il être de retour sous une forme ou une autre ? Avec les progrès du deep-fake, tout est désormais possible. Et on pourrait très bien imaginer une version jeune façon 1985.

Selon vous, la sage Terminator mérite t-elle un reboot ou au contraire un repos bien mérité après autant de tops que de flops ?