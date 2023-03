Après le programme Disney+, il est temps de voir à quelle sauce les abonnés Netflix vont être mangés avec les nouvelles sorties d'avril 2023. La plateforme de streaming a tout donné en mars avec les épisodes inédits de YOU, la deuxième partie de la série à succès The Glory, l'arrivée imminente de l'ultime saison 7 de Riverdale et plusieurs films d'action, mais plusieurs ajouts de ce mois-ci valent clairement le détour.

En témoigne la grosse tête d'affiche qui est un énorme classique absolument incontournable du 7ème art, des productions françaises et coréennes, ainsi que l'un des longs-métrages les plus inventifs de ces dernières années selon les critiques.

Les nouvelles sorties Netflix d'avril 2023

S'il y a des hauts et des bas, comme pour tous les services de streaming vidéo, Netflix parvient toujours à dénicher au moins une nouveauté qui va pousser les abonnés à maintenir leur abonnement. Et en avril 2023, plusieurs programmes sortent du lot à commencer par l'un des bijoux de Brian De Palma : Scarface. Une référence indémodable de la pop culture qui a été adaptée, de manière non officielle, par Rockstar Games avec son mythique GTA Vice City.

Après avoir regardé la vie de Tony Montana et avoir écouté la bande-son en boucle, pourquoi ne pas se tourner vers le thriller horrifique Last Night in Soho d'Edgar Wright (Shaun of the Dead, Scott Pilgrim...). Malgré un certain classicisme relevé par certains, beaucoup estiment que le réalisateur a effectué un retour en force en livrant un film à la forme inventive. Une qualité déjà décelable dans son dernier long-métrage Baby Driver, qui était un exercice de style très réussi.

Bien sûr, il y a d'autres choses comme le drame Room avec Brie Larson (Captain Marvel), Les Misérables de Ladj Ly, le nouveau film Power Rangers ou encore les saisons d'un indispensable de l'animation japonaise, Jojo's Bizzare Adventure. Sans plus attendre, voici le programme complet Netflix d'avril 2023 et plus bas, notre sélection pour vous aider à faire votre choix.

Les films d'avril 2023

Les Misérables (1er avril)

Mon Roi (1er avril)

Scarface (1er avril)

Room (1er avril)

Barbie apprentie princesse (1er avril)

Chupa (8 avril)

Hunger (8 avril)

Seven Kings Must Die (14 avril)

Power Rangers : Toujours vers le Futur (19 avril)

Invisible Man (19 avril)

Charlie's Angels (20 avril)

Collection François Truffaut (Les Quatre Cents Coups, Jules and Jim et Le Dernier Métro) - (24 avril)

Last Night in Soho (27 avril)

Tous en scène 2 (27 avril)

Aka (28 avril)

Les séries d'avril 2023

Jojo's Bizzare Adventure (1er avril)

L'Écume de la guerre (4 avril)

Acharnés (6 avril)

Jusqu'ici tout va bien (7 avril)

Transatlantique (7 avril)

Les Liens sacrés du divorce (8 avril)

Queenmaker (14 avril)

Oggy Oggy - saison 2 (17 avril)

Workin'Moms - saison 7 (26 avril)

Toujours là pour toi - saison 2 / partie 2 (27 avril)

Sweet Tooth - saison 2 (27 avril)

Bienvenidos a Edén - saison 2 (27 avril)

Vingland Saga - saison 2 (28 avril)

Les documentaires d'avril 2023

Lewis Capaldi : How i'm feeling now (5 avril)

Attentat de Boston : Le marathon et la traque (12 avril)

L'art d'être riche (18 avril)

Le date le plus long (18 avril)

L'Empire des chimpanzés (19 avril)

Les programmes Netflix d'avril 2023 à ne pas manquer

Pour ces nouveautés Netflix films, séries et documentaires d'avril 2023, on commence avec du très lourd puisque c'est le Scarface de 1983 qui ouvre le bal. L'un des films de gangster les plus iconiques du 7ème art. Le même jour, le cinéma français est mis à l'honneur avec Les Misérables, une production salué par la critique, tout comme Last Night in Soho. Le thriller avec une dose d'horreur qui est sorti en 2021.

Dans cette sélection toute fraîche, on a également de l'animation japonaise, des dramas coréens en séries, ou des documentaires à l'image de celui de Lewis Capaldi, le chanteur écossais qui a explosé avec les morceaux Before You Go et Someone You Loved.

Scarface (1er avril)

Déjà extraordinaire dans Le Parrain, Un après-Midi de chien ou La Chasse (Cruising) de William Friedkin (L'Exorciste), Al Pacino a littéralement marqué toute une génération avec son rôle de Tony Montana dans Scarface. Un gangster cubain, immigrant, qui arrive sous les palmiers de Miami avec des envies de grandeurs pour fuir sa condition de réfugié politique. Un chef d'œuvre qui aura influencé le cinéma, le rap ou même le jeu vidéo, et un monument de la pop culture. En un seul mot : indispensable.

Last Night in Soho (27 avril)

Dans Last Night in Soho, Edgar Wright renoue avec l'horreur mais sans le côté over-the-top et très drôle d'un Shaun of the Dead. Eloise « Ellie » Turner est une passionnée de mode et de design, particulièrement ce qui a trait aux années 60. Par un procédé mystérieux, elle arrive à retourner dans le passé et fait la rencontre d'une chanteuse, Sandie campée par Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame, Glass...). Un film « porté par une vraie qualité visuelle, un scénario sombre et deux interprètes parfaites » résumait nos confrères de CinéSéries lors de la sortie.

Power Rangers : Toujours plus vers le Futur (19 avril)

Les Power Rangers originaux sont presque tous de retour avec Power Rangers : Toujours plus vers le Futur. 30 ans après, David Yost (Ranger bleu)Walter E. Jones (Ranger noir), Catherine Sutherland (Ranger rose), Steve Cardenas (Ranger rouge), Karan Ashley (Ranger jaune) et Johnny Yong Bosch (Ranger noir) reprennent leurs rôles pour une nouvelle aventure exclusive à Netflix. Malheureusement, ce sera sans Jason David Frank (Ranger vert) décédé en 2022.

Une nouvelle Ranger viendra renforcer l'équipe pour se venger de Rita Repulsa et, une fois de plus, remplir leur mission en sauvant un monde en danger. « Go, Go, Power Rangers ! »

Les Misérables (1er avril)

Même si Netflix est une plateforme de SVOD américaine, les œuvres disponibles proviennent du monde entier. En plus de l'hommage à François Truffaut, la firme met en avant la jeune génération à travers Les Misérables. Un long-métrage du réalisateur Ladj Ly issu du collectif Kourtrajmé (Sheitan). Un film qui raconte l'histoire de Stéphane (Damien Bonnard), habitant de Cherbourg, qui débarque dans le 93 pour intégrer la BAC.

Bien qu'il soit reparti les mains vides, Les Misérables a été nommé dans les cérémonies prestigieuses étrangères des BAFTA, Oscars et Golden Globes. En France, il a eu le Prix du Jury au Festival de Cannes et le César 2020 du Meilleur film, entre autres.

Jojo's Bizzare Adventure (1er avril)

On parle souvent de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, mais l'univers du manga / animation japonaise ne se limite pas qu'à ça bien entendu. Et dans les franchises à découvrir, Jojo's Bizzare Adventure, une autre figure de l'hebdomadaire nippon Jump, se pose là. Quatre parties de l'anime seront disponibles : Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders et Diamond is Unbreakable.

Un peu de KDRAMA avec Queenmaker (14 avril)

Netflix est sûrement la plateforme de SVOD qui pousse autant les KDRAMA. Après le très remarqué The Glory, la firme mise sur la série Queenmaker. À la suite d'un accident, une experte en litiges va mettre à profit ses talents pour propulser une avocate militante comme maire de la ville, et au passage, faire tomber son ancien employeur. Pouvoir, politique, sales coups et plus si affinités, le House of Cards coréen ? Réponse dès le 14 avril prochain sur le service.

À noter qu'en termes de KDRAMA, la série Les Liens sacrés du divorce sera quant à elle disponible à partir du 8 avril.