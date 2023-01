La nouvelle année commence avec son lot de bonnes résolutions mais aussi des températures qui donnent franchement envie d'un petit plaid, d'une boisson chaude et de quoi grignoter, bien installé dans son canapé !

Et en ce début d'année 2023, en termes d'animés avec Crunchyroll, vous avez de quoi vous régaler !

Plus de 50 séries par semaine, avec les nouveautés fraîchement arrivées du Japon, juste après leur diffusion sur l'Archipel, et pour la plupart très prochainement en VF (ou sinon en VOSTF) ! Petit tour d'horizon des immanquables parmi les animés en simulcast en ce mois de janvier 2023 sur Crunchyroll !

Vinland Saga, saison 2

Vinland Saga est de retour avec sa saison 2, proposée bientôt en version française (ou en VOSTF) comme la 1ère saison ! Simulcast tous les lundis à 17h30 ! Adaptation du manga de Makoto Yukimura qui s'inspire de plusieurs sagas islandaises pour son récit, cette nouvelle saison est produite par le fantastique studio MAPPA (Chainsaw Man, L'Attaque des Titans...), et on y retrouve de nouveau Shūhei Yabuta à la réalisation, Hiroshi Seko au scénario, Takahiko Abiru au design des personnages et Yutaka Yamada à la composition musicale. Sans ne rien spoiler à celles et ceux qui découvriraient cette épopée viking, il sera question de rédemption et de conquêtes dans cette saison 2...

Tomo-chan est une fille !

L'une des grandes qualités du catalogue Crunchyroll, c'est aussi sa variété, et la comédie romantique de ce début 2023 est l'adaptation d'un manga encore inédit en France, Tomo-chan est une fille !. Une série disponible bientôt en VF dans laquelle l'héroïne Tomo Aizawa est un vrai garçon manqué, et elle aimerait bien que ça change, pour que son ami d'enfance comprenne qu'elle est bien une jeune fille et qu'elle a elle aussi des sentiments...

NieR:Automata Ver1.1a

Disponible depuis le 7 janvier avec un nouvel épisode chaque samedi en simulcast, l'adaptation animée d'un des jeux vidéo parmi les plus plébiscités de ces dernières années est aussi sur Crunchyroll en simulcast, en VOSTF d'abord, puis elle le sera en VF prochainement. NieR:Automata, la pépite de Yoko Taro et PlatinumGames, éditée par Square Enix, est porté sur petit écran par le studio A-1 Pictures (films et séries Sword Art Online). Dans NieR:Automata Ver1.1a, l'humanité est sur le point de disparaître, mais sur la lune, la riposte s'organise, avec la dernière génération d'androïdes féminins : l'unité Yorha. 2B.

My Hero Academia, saison 6

L'un des animés les plus populaires de ces dernières années est toujours, d'abord, sur Crunchyroll ! Cette année, c'est déjà la saison 6 de My Hero Academia qui débarque en simulcast depuis le Japon ! S'il y avait encore besoin de présenter cette série qui reprend le flambeau de Naruto ou de One Piece en termes d'aura et de popularité, on suit les aventures de toute une galerie d'aspirants super-héros. Facile quand dans ce monde, on nait avec un alter offrant des capacités surhumaines ! Mais certains, comme le protagoniste Izuku Midoriya, fou de superhéroïsme, font partie des rares humains ne possédant pas d'alter...

TRIGUN STAMPEDE

Après avoir bercé les fans de japanimation à la fin des années 90, avec une première adaptation en 1998 multidiffusée à la télévision française, le manga de Yasuhiro Nightow a le droit à une toute nouvelle série animée, avec TRIGUN STAMPEDE produite par le studio Orange (Beastars). Dans cette nouvelle adaptation dont les épisodes sont proposés en simulcast tous les samedis sur Crunchyroll, on retrouve évidemment l'iconique Vash the Stampede et le mystère qui entoure ce joyeux pacifiste, qui a pourtant une prime de recherche de plus de six millions de dollars au-dessus de la tête...

Blue Lock

La relève des années 2020 de Captain Tsubasa, le phénomène Blue Lock est bien entendu disponible sur Crunchyroll ! Après une défaite désastreuse à la Coupe du monde 2018, la sélection nationale japonaise de football est perdue. Que lui manque-t-il pour enfin démontrer son vrai potentiel ? Peut-être un peu plus d'individualisme et un avant-centre à la technique et au mental à toute épreuve... Se trouve-t-il parmi les 300 plus brillants jeunes joueurs de l'Archipel, terreau pour un renouveau de Samurai Blue ? Le football, il a changé, et et c'est à découvrir dans Blue Lock, sans aucun doute l'animé sportif le plus excitant du moment et depuis longtemps !

BOFURI : Je suis pas venue ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense, saison 2

La meilleure attaque, c’est d’avoir une bonne défense et pour Kaede Honjo, joueuse du fameux VRMMO, sa défense est la meilleure. Adaptation d'un light novel, et alors que l'adaptation en manga est publiée chez Mana Books en France, la saison 2 de BOFURI débarque en simulcast sur Crunchyroll, chaque mercredi ! Une plongée dans le jeu vidéo en ligne, sa compétition, ses codes, très attachante grâce à sa galerie de personnages et son humour absurde omniprésent. Un vrai petit bonbon pour se détendre !