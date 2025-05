Un nouveau film Netflix très attendu par certains, qui sera disponible dans les nouveautés de mai 2025 et qui est adapté d'une saga ayant écoulé plus de 80 millions d'exemplaires, offre un aperçu inédit aux abonnés.

Cette fois, c'en est bel et bien terminé des nouveautés Netflix d'avril 2025 et il est donc temps de se tourner vers l'avenir et même le présent avec les sorties de mai 2025. Qu'attendre de spécial jusqu'au 31 mai 2025 pour tous les abonnés ? Comme d'habitude, il y aura un mélange de fond de catalogue et d'inédits avec des films, séries, émissions voire documentaires produits directement par la firme au N rouge. Des exclusivités qui ne seront pas disponibles sur Prime Video, Disney+, Max ou Apple TV+, comme le nouveau film de cette saga qui cartonne et qui se dévoile. Préparez-vous, ça va faire mal !

Netflix va vous mettre la Chair de poule avec ce film de mai 2025

Après YOU Saison 5 ou encore la série d'animation Astérix et Obélix : Le Combat des chefs, Netflix se prépare à mettre en ligne Love, Death + Robots Saison 4, Balle Perdue 3, et à faire revenir également l'un de ses autres succès, Fear Street. Une franchise de films basés sur les livres au carton planétaire, avec plus de 80 millions de romans vendus, de l'auteur Robert Lawrence Stine (Chair de poule).

Le futur film de cette saga hyper appréciée, Prom Queen, se situe d'un point de vue temporel entre les deux précédents longs-métrages Netflix Fear Street Partie 1 : 1994 et Fear Street Partie 2 : 1978 puisqu'il se passe en 1988. « Bienvenue à Shadyside ! Dans ce nouvel opus de la franchise sanglante Fear Street, la saison des bals de fin d'année a commencé et les élèves les plus populaires du lycée mènent une campagne impitoyable dans l'espoir de remporter la couronne. Mais quand une inconnue audacieuse entre dans la course et que ses concurrentes disparaissent mystérieusement, la fête vire au cauchemar pour la promo 88 ».

Le synopsis de Fear Street Prom Queen rappelle celui de Carrie de Brian de Palma pour l'aspect bain de sang durant un bal de promo d'étudiants. Ce gros film des sorties de mai 2025 débarque en exclusivité sur Netflix dès le 23 mai 2025.

