Il y a un doux parfum de fin qui plane au-dessus des services SVOD. Netflix, Prime Video, Max ou Disney+ sont sur le point de délivrer les toutes dernières nouveautés du mois en cours et les premiers ajouts de mai 2025. Et la firme aux grandes oreilles a déjà fait très, très fort lors des précédentes sorties de la semaine avec l'entrée de poids lourds au catalogue. Grâce à un changement dans la chronologie des médias, Deadpool & Wolverine est disponible. Andor, qui est considérée comme étant l'une des meilleures si ce n'est LA meilleure série Star Wars, a lancé sa saison 2. Une nouvelle série de cette saga légendaire est aussi en approche...

Tous les films Disney+ du 28 avril 2025 au 4 mai 2025

Qu'attendre des sorties de la semaine Disney+ du 28 avril au 4 mai 2025 ? Pour terminer le mois d'avril 2025, les plus grands et les plus petits pourront (re)découvrir ensemble Wish : Asha et la Bonne Étoile. Un film d'animation Disney qui est sorti pour Noël 2023, mais qui n'a pas été un cadeau pour la société de Mickey. Même si le box-office international a un peu lissé le tout, ça reste l'un des échecs de ces dernières années. Pourtant, le long-métrage a des qualités comme son animation soignée, mais la sauce n'a prise.

Wish : Asha et la Bonne Étoile, qui sera disponible le 2 mai 2025 sur Disney+, raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans à l'esprit vif, Asha. Dans un moment de désespoir, et alors qu'elle vit dans un royaume magique où tous les souhaits peuvent être exaucés, elle adresse un vœu qui sera entendu par l'étoile Star. Ensemble, ils tenteront de faire tomber le Roi Magnifico.

2/05 Wish : Asha et la Bonne Étoile - film d'animation Disney



Toutes les séries du 28 avril 2025 au 4 mai 2025

Si vous avez été impressionnés par les épisodes 1 à 3 d'Andor Saison 2, la deuxième salve de trois épisodes sera mise en ligne sur Disney+ dès ce mercredi 30 avril 2025. Les fans de Star Wars seront doublement gâtés puisqu'une nouvelle série d'animation prometteuse arrive dès le week-end prochain. Il s'agit de Star Wars : Tales of Underworld. Et il y a de quoi être impatients et confiants puisque c'est une création de Dave Filoni (The Mandalorian) écrite par Matt Michnovetz (Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels...).

On suivra l'histoire de deux méchants de la saga intergalactique. « L'ancien assassin et chasseur de primes Asajj Ventress – qui, alors qu’il se voit offrir une nouvelle chance dans la vie, prendra la fuite aux côtés d’un allié inattendu - et le hors-la-loi Cad Bane qui devra faire face à son passé et affronter un vieil ami désormais passé du côté de la loi ». C'est l'une des sorties Disney+ de mai 2025 à ne pas rater. À noter qu'il y aura aussi l'épisode 9 de la saison 3 de Will Trent le 30 avril 2025. Et ce sera tout étant donné que l'agenda complet des sorties de mai 2025 n'a pas encore été communiqué.

4/05 Star Wars : Tales of Underworld - série d'animation



Source : Disney Plus France.