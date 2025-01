Quels sont les films, séries, documentaires et émissions à regarder en ce moment sur Disney+ ? Si vous êtes fans de l'aventurier et du professeur d'archéologie le plus connu du cinéma, la plateforme de streaming vidéo a mis en ligne Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée. Les quatre précédents films de Steven Spielberg et George Lucas ont également fait leur retour après avoir été supprimé pour une question de droits. Dans les nouveautés de janvier 2025, la firme aux grandes oreilles a aussi déployé la saison 36 des Simpson, la série d'animation Disney Junior Ariel, la fin de Station 19 et le documentaire au format épisodique Tsunami 2004 : La vague mortelle. Deux séries de votre enfance sont également de retour sur Disney+ dès aujourd'hui.

Deux vieilles séries rajeunissent sur Disney+

Un vent de nostalgie s'abat aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025, dans les sorties de la semaine Disney+. Après 13 ans d'absence, la série Les Sorciers de Waverly Place qui a fait connaître Selena Gomez est de retour avec Waverly Place : les nouveaux sorciers. Un titre pas très original, mais au moins, on comprend tout de suite de quoi il s'agit ou presque. Car certains se demandent peut-être si c'est un reboot, un remake ou une suite.

Eh bien c'est un reboot puisqu'il met en scène de nouveaux personnages, mais aussi une suite étant donné que l'histoire se situe après la première série avec le retour de David Henrie en Justin Russo. Bien que Selena Gomez n'ait pas un rôle récurrent, elle figure également au casting de Waverly Place : les nouveaux sorciers sur Disney+.

Waverly Place : les nouveaux sorciers raconte l'histoire de Justin Russo, devenu adulte, qui a abandonné la magie pour vivre la vie plus monotone d'un mortel. Mais ce changement va vite être remis en cause quand il devra se mettre dans la peau d'un mentor pour la jeune magicienne Billie.

Waverly Place : les nouveaux sorciers et Chair de Poule de retour

Pour ces premières nouveautés de 2025, Disney+ enrichit son catalogue avec le retour d'une autre série de votre enfance : Chair de poule. La saison 2, sous-titrée « Disparitions », fait ses débuts en ce vendredi 10 janvier 2025. Quel est le thème de ces nouveaux épisodes ? Une disparition inquiétant de quatre adolescents en 1994.

« Les jumeaux Cece et Devin Brewer passent l’été chez leur père, dans le quartier de Gravesend, à Brooklyn. Des secrets profondément enfouis vont déclencher une série d’événements qui leur donneront la clé d’une vieille énigme : avec leurs amis, Alex, CJ et Frankie, ils vont découvrir l’histoire effrayante de quatre adolescents disparus en 1994 ». À la distribution de Chair de Poule Saison 2, on retrouve David Schwimmer mondialement connu pour son rôle de Ross dans la série Friends. C'est à voir dès maintenant sur Disney+.

Source : Disney Plus France.