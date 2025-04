Apple TV+ est une usine à succès en témoigne encore les dernières productions en date comme Severance et Silo, véritables cartons à chaque nouvelle saison, ou encore l’hilarante et très acide série The Studio, l’une des plus belles surprises de l’année. En ce moment, la plateforme accélère sa communication autour de sa prochaine série événement, et elle se montre une nouvelle fois avec quelques bonus dans la foulée.

Apple TV+ montre encore sa prochaine série évènement, c'est très prometteur

Murderbot est la prochaine série événement d’Apple TV+, l'une des plus grosses sorties de mai 2025, portée par l’acteur Alexander Skarsgård vu dans True Blood ou encore The Northman. La plateforme SVOD mise très gros sur son nouveau programme et nous partage une nouvelle vidéo pour faire une présentation plus en profondeur du Murderbot avec l'intervention de l'acteur principal tout en nous dévoilant quelques images inédites. Le show nous fera donc suivre l’humanisation d’un Murderbot, un robot de sécurité obsolète bon pour la casse. Ce dernier s'émancipe de ses propres programmes et fini par tisser des liens avec les humains, chose impossible auparavant. La série nous montre donc le contraste entre le robot calculateur et les émotions humaines infiniment plus complexes, ou encore le Murderbot qui tente de comprendre les expressions et métaphores humaines.

Murderbot promet également pas mal d’action avec un accent important mis sur la mise en scène et les décors. La série est en tout cas très ambitieuse et nous embarquera aux quatre coins de l’univers. On nous promet une vraie odyssée spatiale, rien que ça. Murderbot est inspiré d’une série de livres, The Muderbot Diaries, écrite par Martha Wells. Un vrai petit succès littéraire pour les amateurs de science-fiction qui sera désormais porté à l’écran. Murderbot sera diffusé sur Apple TV+ dès le 15 mai prochain.

Source : Apple TV+