Qui dit nouveau mois dit une tonne de nouveautés sur nos plateformes SVOD. Netflix met d’ailleurs le paquet pour ce mois de mai 2025 avec pas mal de long-métrage et de séries attendues. Pour tenir tête à Disney+, Max ou encore Prime Video et Apple TV+, le titan du streaming sort l’artillerie lourde avec la suite d’une saga de films hyper appréciée à l'international, mais aussi le retour d’une série désormais cultissime. Voici tout ce qui vous attend dans les semaines à venir sur Netflix.

Tous les films Netflix de mai 2025

On commence avec les films qui débarqueront en force pour ce mois de mai 2025. Netflix joue déjà la carte de la sécurité avec des longs-métrages connus et populaires pour la plupart. On aura par exemple le droit à deux films Insidious, célèbre licence d’horreur et d’épouvante que l’on ne présente même plus, ou encore Bienvenu à Zombieland, une comédie horrifique avec Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Abigail Breslin.

Netflix nous offrira également au moins deux grosses productions maison très attendues, notamment Balle perdue 3, nouvel épisode de la saga d’action portée par le charismatique Alban Lenoir. Félicité à l’international, Balle perdue est un peu notre Fast & Furious à la française. Une franchise d’action, un héros qui n’a pas froid aux yeux et une tendance a tout régler à coup d’explosion et de cascade en voiture suréquipée. Une recette qui fonctionne en tout cas du tonnerre.

Enfin, la seconde production Netflix n’est autre que la suite de Fear Street : Prom Queen. Nouvel épisode de la saga horrifique qui devrait lancer une toute nouvelle saga. Fear Street sera donc une anthologie désormais puisque pour Prom Queen, c’est un nouveau casting, une nouvelle histoire et des personnages inédits qui seront à l’honneur. On y suivra des adolescentes se préparant à leur bal de promo qui vont disparaitre les unes après les autres. Netflix mise très gros sur ce nouvel élan et espère relancer sa saga comme il se doit.

01/05 Premier contact Insidious : Chapitre 2 Dracula Bienvenue à Zombieland Angry Birds : Copains comme cochons Discount Ténor

04/05 Love, et autres drogues

05/05 Insidious : The Red Door Lisa Frankenstein

07/05 Balle Perdue 3 The Northman

8/05 Karol G: Mañana Fue Muy Bonito - documentaire

09/05 Nonnas



11/05 Dracula Untold

12/05 Demi-sœurs

13/05 Les frères Sisters Dheepan, De rouille et d'os Un Prophète

14/05 Chien et chat

15/05 Vinícius Júnior, l’attaquant qui danse

17/05 Il a déjà tes yeux



19/05 Birdman Le Lion

21/05 Radin ! Les Chèvres

22/05 Downsizing

23/05 Fear Street : Prom Queen

27/05 Paranoïak

30/05 Astérix et Obélix : L’empire du milieu



31/05 Mes meilleures amies Straight Outta Compton



Toutes les séries Netflix de mai 2025

Enfin côté série, Netlfix ajoute pas mal de nouveautés. Une saison 3 pour Blood of Zeus, deux épisodes de la série documentaire l'Envers du Sport, mais aussi et surtout la nouvelle saison de Love, Death & Robots. Cette série d'anthologies est un regroupement de mini-épisodes aux thématiques très différentes, mais souvent très marquantes. Véritable chef-d'œuvre de l'animation, en règle générale ou en prend plein les mirettes. Les épisodes étant particulièrement courts, ils frappent souvent là où l'on s'attend le moins avec une précision assez remarquable. Love Death & Robots a en tout cas suffisamment marqué le public pour être félicité à de nombreuses reprises et avoir le droit à une quatrième saison. C'est assurément un temps fort de ce mois de mai 2025 sur Netflix.