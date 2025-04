Découvrez les premiers films, séries, documentaires et émissions confirmés sur Prime Video en mai 2025 avec deux gros programmes qui reviennent et qui risquent encore de cartonner.

Ce ne sera pas la folie pour les dernières nouveautés Prime Video d'avril 2025, mais la plateforme a encore deux atouts à jouer dans les catégories films et séries. L'ultime long-métrage qui va créer l'événement, c'est Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur avec Rachel Zegler (Blanche Neige), Hunter Schafer (Euphoria), Peter Dinklage (Game of Thrones). Les producteurs de La Fabuleuse Madame Maisel présenteront quant à eux la saison 1 d'Étoile, à partir du 24 avril 2025. Une série avec Charlotte Gainsbourg où deux compagnies de ballet mondialement connues s'échangent leurs danseurs pour ne pas mettre la clé sous la porte. Les suites de beaux succès débarquent le mois prochain avec des exclues attendues. À lire aussi, les sorties confirmées de Netflix, Disney+ et Apple TV+.

Tous les films Prime Video confirmés en mai 2025

Après le succès de L'Ombre d'Emily (A Simple Flavor) avec Blake Lively (Gossip Girl) et Anna Kendrick (Pitch Perfect), Prime Video s'offre la suite sobrement intitulée L'Ombre d'Emily 2 pour ses nouveautés de mai 2025. Une comédie de Paul Feig (SOS Fantômes 2016). Cinq ans après son incarcération à cause d'Emily, Stephanie lui demande d'être sa demoiselle d'honneur pour son mariage. Une démarche sincère ou un désir de vengeance ?

« Stephanie Smothers (Anna Kendrick) et Emily Nelson (Blake Lively) se retrouvent sur la magnifique île de Capri, en Italie, pour le mariage extravagant d’Emily avec un riche homme d’affaires italien. Parmi les invités glamour, attendez-vous à ce que le meurtre et la trahison répondent aussi à l’invitation pour un mariage plein de rebondissements, digne des routes sinueuses entre Marina Grande et la place centrale de Capri ». Cette exclusivité Amazon Prime Video sera disponible dès le 1er mai 2025.

1/05 L'Ombre d'Emily 2

6/05 David Spade: Dandelion - stand-up



Toutes les sorties confirmées en mai 2025

Une deuxième jolie exclu figure parmi les sorties confirmées Prime Video en mai 2025, la saison 2 de Nine Perfect Strangers. La série de David E. Kelley (Big Little Lies) avec Nicole Kidman. « Neuf nouveaux étrangers, liés d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée, sont invités par la mystérieuse gourou Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) à participer à une retraite de bien-être transformationnelle dans les Alpes autrichiennes. Pendant une semaine, elle les confronte à leurs propres limites. Vont-ils tenir le coup ? Et elle ? Masha est prête à tout pour tenter de guérir chacun d’eux ». C'est à voir sur Prime Video à partir du 22 mai 2025. Vu la saison 1, on est curieux de visionner ces épisodes inédits.

Benito Skinner (Queer as Folk), avec Jonah Hill à la production, prévoient d'ajouter une nouvelle série sur Prime Video en mai 2025, Surcompensation. Une comédie qui prend place à l'université et qui suit Benny, un ancien joueur de football homosexuel et roi du bal, qui se lie d'amitié avec la marginale Carmen.

8/05 Octopus! - série documentaire en deux partie sur la pieuvre

9/05 Molly-Mae: Behind it All - épisodes 4 à 6 - série documentaire

15/05 Surcompensation - saison 1

20/05 Motorheads - saison 1

22/05 Nine Perfect Strangers - saison 2

23/05 La Ferme de Clarkson - série téléréalité Épisodes 1 à 4 dès le 23 mai 2025 Épisodes 5 à 6 dès le 30 mai 2025

29/05 The Better Sister - saison 1



