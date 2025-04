Toutes les sorties Netflix de mai 2025 ont été annoncées par la firme au N rouge. Et comme prévu, la plateforme de streaming vidéo a du très très lourd avec des films et séries ultra attendus. Parmi les prochains programmes, on a notamment Fear Street 1988: Prom Queen, Balle Perdue 3 ou encore Love, Death + Robots Volume 4. Une nouvelle saison qui s'annonce encore superbe avec cet aperçu qui révèle le nom de l'intégralité des 10 épisodes concoctés par Tim Miller, David Fincher et Jennifer Yuh Nelson.

Un nouveau trailer pour une énorme série Netflix de mai 2025

Une version marionnettes des Red Hot Chili Peppers, des dinosaures gladiateurs, des chats messianiques ou encore des objets connectés parlants à l'image d'un sextoy qui fomentent un complot vous attendent, entre autres choses, dans Love, Death + Robots Saison 4. Cette série ultra populaire sur Netflix se montre encore avant son retour dans les nouveautés de mai 2025, et ça a l'air démentiel ! Comme pour les précédentes saisons, chaque histoire a son propre style d'animation avec de la CGI ou de la pâte à modeler.

« J'ai renoncé à déterminer quelle la « meilleure » saison car j'aime tous mes enfants. Mais je suis très enthousiaste sur tous les épisodes du Volume 4 » a commenté le créateur Tim Miller. « Chaque saison a une couleur différente en raison des histoires choisies. Parfois, elles sont un peu plus drôles, parfois elles sont très sombres, parfois elles sont plus axées sur l'action. Je pense que cette saison, nous avons vraiment essayé d'équilibrer la lumière et l'obscurité, l'humour et la véritable tragédie » a ajouté Jennifer Yuh Nelson à propos de Love, Death and Robots et de sa saison 4, qui sera donc disponible le mois prochain sur Netflix.

Liste des noms des épisodes de Love, Death & Robots - Volume 4

Voici le nom des épisodes de Love, Death & Robots Volume 4 qui seront disponible le 15 mai 2025 sur Netflix :

Golgotha

Conversion en altitude

Le Complot des objets connectés

Mini-rencontres du troisième type

Rose l'aragne

Le Crand autre

Le Cri du tyrannosaure

Can't stop

On vous laisse savourer le superbe trailer qui promet du très lourd.

Source : YouTube Netflix France.