Max devance Netflix, Prime Video et Disney+ en dévoilant tous ses nouveaux films et séries de mai 2025 et il faut s'attendre à du lourd dans ces sorties inédites. C'est l'un des meilleurs mois.

Netflix, Prime Video et Disney+ vont très bientôt officialiser les sorties déjà confirmées de mai 2025, et l'agenda complet des nouveautés mensuelles comme chaque mois. Mais en attendant de savoir ce que ces plateformes de streaming vidéo leaders ont réellement en stock, le service SVOD Max grille encore la priorité à ses concurrents afin d'attirer les projecteurs sur ses propres ajouts. Au programme du Tarantino, des longs-métrages à ne pas louper avec Leonardo Dicaprio, de l'horreur, de l'animation et toujours pas mal de sport (tennis, cyclisme...).

Tous les films Max de mai 2025

Les prochaines sorties Max de mai 2025 passent la seconde avec une nouvelle fournée de films cultissimes dans divers genres. Ce qui a attiré notre regard d'entrée, c'est la journée sous le signe du sale gosse d'Hollywood : Quentin Tarantino. En effet, à partir du 7 mai 2025, Max va offrir à ses abonnés des classiques du réalisateur avec son premier long-métrage qui l'a fait connaître Reservoir Dogs, Jackie Brown ainsi que le diptyque sanglant Kill Bill avec Uma Thurman, David Carradine...

Comme annoncé, Leonardo Dicaprio sera aussi mis en lumière à travers Aviator, l'un de ses plus grands rôles, et Gangs of New York. Les deux seront disponible sur Max dès le 9 mai 2025, aux côtés d'Ali. Le biopic sur le boxeur Mohammed Ali avec Will Smith. Qu'attendre d'autre des nouveautés ? Il y a le film culte d'animation Ghost in the Shell, les principaux volets de la franchise teen-movie American Pie, du super-héros avec Aquaman 2 ou encore l'incontournable Thelma et Louise de Ridley Scott.

1/05 American Pie 1 à 4 3h10 pour Yuma Inexorable

2/05 Miss Potter

7/05 Blue Valentine Jackie Brown Kill Bill Volume 1 & Volume 2 Reservoir Dogs

8/05 Anna Karenine

9/05 Ali Gangs of New York Aviator

13/05 Wonka

14/05 Seraphim Falls

16/05 Ghost in the Shell (1995) - film d'animation Ce que veulent les femmes

20/05 Aquaman 2 et le Royaume Perdu

21/05 Le journal d'une baby-sitter

23/05 Sahara Shangai Traffic

25/05 Don't be gay - stand-up

28/05 Le secret de Therabithia The Grudge 1 & 2

29/05 Le tour du monde en 80 jours

30/05 187 : Code meurtre

31/05 Thelma et Louise



Toutes les séries de mai 2025

Quoi de neuf dans les séries Max de mai 2025 ? On a également des séries cultissimes avec Mr Bean, dans sa version animée, Totally Spies mais surtout la saison 8 de la série Rick & Morty. « La vie a de nouveau un sens ! Tout est possible ! Attendez-vous à vivre des aventures avec Summer, Jerry, Beth et l'autre Beth. Peut-être que Butter Bot aura une nouvelle tâche à accomplir ? Quoi qu'il en soit, Rick et Morty ne peuvent pas rester longtemps sans rien faire. Des gens ont essayé ! ».

Dans les temps forts des sorties mai 2025, Max compte aussi mettre en avant ses productions maison dont Duster, And just like that... ou encore Malditos. « En Camargue, la cheffe d’une communauté gitane et ses deux fils luttent pour sauver leur clan menacé d’expulsion par la montée des eaux. Pour survivre, ils devront franchir les limites de la légalité et se battre au sein d’un univers sombre et dangereux… tout en dissimulant l’inavouable secret qui hante leur famille depuis sept ans ».

1/05 Tennis Master 1000 Madrid - jusqu'au 4 mai 2025 en exclu avec Eurosport

2/05 Malditos La vague de 30 mètres - saison 3 - série documentaire sur le pionnier du surf Garrett McNamara Athlétisme Grand Slam Track - 2 au 4 mai 2025 - en exclu avec Eurosport

4/05 La Vuelta Femenina 2025 - du 4 au 10 mai 2025 - en exclu avec Eurosport

5/05 Scars of Beauty - saison 1 - télénovela Mr Bean - saison 4 - série animation enfants Teen Titans Go ! - saison 9 - série animation enfants Totally Spies ! - saison 7 - série animation enfants

8/05 Conan O'Brien Must Go - saison 2 - divertissement

9/05 Tour d'Italie - du 9 mai au 1er juin 2025 - en exclu avec Eurosport Crimes sur le tapis rouge - saison 3 The Prince - saisons 1 à 3

11/05 Les Démons d'Hollywood - saison 1 - divertissement

12/05 Trois mères en deuil : Qui a tué nos enfants ? - série documentaire Tro Bro Leon 2025 - en exclu avec Eurosport

14/05 Josh Gates et les Trésors Perdus - saison 14 - divertissement

15/05 Le monde de Baylen - saison 1 - divertissement

16/05 Duster - saison 1 UCI Mountaine Bike World Series - du 16 au 18 mai 2025 - en exclu avec Eurosport

24/05 Pee Wee as himself - série documentaire en deux parties sur la vie et carrière de Paul Reubens qui incarne Pee Wee

26/05 Rick and Morty - saison 8 - série d'animation Championnat du monde MXGP - France - en exclu avec Eurosport

27/05 Sherri Papini : l'histoire vraie d'un faux kidnapping - série documentaire

30/05 And just like that - saison 3 - série

31/05 Handball - champions league - final 4 (F) - du 31 mai au 1er juin 2025 - en exclu avec Eurosport



Source : Warner.