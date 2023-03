En pleine effervescence de John Wick 4, Keanu Reeves refait part de son intérêt à rejoindre Marvel et le MCU. L'acteur de Matrix se voit bien dans la peau de deux super-héros.

C'est littéralement la débandade chez Marvel, mais ça ne semble pas atteindre l'optimisme légendaire de Keanu Reeves. Celui a explosé avec son rôle de Neo dans Matrix et qui est ultra populaire en tant que Baba Yaga dans John Wick, se voit bien porter une tenue de super-héros. Et l'acteur ne cite pas des seconds couteaux.

Keanu Reeves fait encore du pied à Marvel Studios

Keanu Reeves s'éclate dans John Wick 4 et au cours de sa carrière, il s'est mis dans la peau d'un tas de personnages différents. Un jeune avocat dans L'Associé du Diable avec Al Pacino, un agent du FBI infiltré dans une bande de braqueurs / surfeurs dans Point Break, un clerc de notaire qui signe un deal avec Dracula ou encore un occultiste et exorciste dans l'adaptation du comics Constantine, c'est plutôt varié. Et même s'il n'a peut-être pas eu autant de rôles qu'il mérite, l'acteur est toujours aussi apprécié du public.

Une popularité qui pourrait l'aider à rejoindre l'écurie Marvel. Depuis quelques mois, Keanu Reeves est étrangement bavard sur le sujet. En 2022, il a confié que son « lui à 10 ans » aurait probablement adoré jouer Ghost Rider. Un super-héros qui a finalement été campé par Nicolas Cage au cinéma, un douloureux souvenir pour les spectateurs.

C'est vraiment cool. La manière dont les films Marvel se sont développés, et ce qu'ils représentent est réellement spectaculaire. Ce serait génial de pouvoir en faire partie. Je pense que mon moi à 10 ans voudrait probablement être Ghost Rider. Via ScreenRant.

« C'est génial d'être dans ce genre de pays imaginaires, de jouer dans ses grands films et de s'y amuser. J'espère qu'un jour, ils réussiront à trouver un rôle qui me correspond » a-t-il ajouté (via Looper). Dans une session de questions/réponses, Keanu Reeves a déclaré qu'il a toujours voulu endosser le costume d'un mutant aux griffes en adamantium. Oui, Wolverine.

Non... (ndlr : un non formulé après une question d'un internaute qui voulait savoir s'il regrettait d'avoir refusé un rôle)... mais j'ai toujours voulu jouer Wolverine. Via Reddit.

Crédits : Pirates and Princesses.

Des discussions ont eu lieu...

Lors d'une interview encore plus vieille (2019), Kevin Feige, président de Marvel Studios, a fait savoir qu'il avait déjà échangé avec Keanu Reeves. Mais pour l'instant, cela n'a abouti sur rien, faute de rôle sur-mesure.

Nous lui parlons pour pratiquement tous les films que nous faisons (rires). Nous parlons à Keanu Reeves. Je ne sais pas quand, ou même s'il rejoindra le MCU, mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de collaborer ensemble. Via ComicBook.

La porte reste ouverte, mais pour Wolverine, il faut oublier à moyen terme. Alors qu'on le pensait à la retraite après Logan, Hugh Jackman sera de retour dans la peau du mutant pour Deadpool 3. Mais après ? Vu que le MCU devrait durer encore des dizaines et des dizaines, pourquoi pas ?

Keanu Reeves dans le MCU ? Ça vous chauffe ? Pour vous, quel serait le super-héros Marvel qui pourrait correspondre à l'acteur ? Dites-nous tout en commentaires.