Lance Reddick, l’acteur emblématique de plusieurs séries comme The Wire, a été retrouvé mort à son domicile dans la matinée. L’homme de 60 ans était au beau milieu d’une tournée promotionnelle pour le film John Wick 4. Les causes de la mort ne sont pas connues, mais les premiers éléments indiquent une triste mort naturelle.

Lance Reddick (John Wick, Horizon Forbidden West) est décédé

Si l’acteur est connu du petit et grand écran pour ses nombreux rôles comme dans la série à succès de HBO, The Wire, ou encore Fringe et Oz dans lesquelles il tenait des rôles récurrents, Reddick s’est également fait remarqué pour son rôle de Charon dans la série de films John Wick dont le quatrième opus sortira en salle prochainement.

L’homme est également connu des gamers pour son rôle d’Albert Wesker dans la dernière série Resident Evil. Mais aussi et surtout pour son rôle de vilain dans les jeux Horizon.

Il est d’ailleurs l’un des personnages principaux d’Horizon Forbidden West sorti l’année dernière. Lance Reddick y reprend son rôle de Sylens.

L’acteur était d’ailleurs un habitué de l’univers vidéoludique puisque tout au long de sa carrière, il aura interprété plusieurs personnages dans tout un tas de jeux vidéo.

Il apparaît en tant que personnage dans PayDay 2 sous les traits de Charon (John Wick), et prêtera sa voix et / ou ses traits dans de nombreux autres jeux. Horizon bien entendu, mais aussi Destiny 1 & 2 où il campe le commandant Zavala. On peut également le retrouver dans l’exclusivité Microsoft Quantum Break de Remedy en tant que Martin Hatch, un PDG glacial.

