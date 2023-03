Le film Ballerina prend forme et s'annonce plutôt prometteur au regard des première informations. En témoigne ce nouveau détail qui devrait réjouir les fans de Baba Yaga. Le « John Wick-verse » est en marche !

Le spin-off de John Wick va étoffer son héros

Ballerina, le spin-off de John Wick, racontera l'histoire de Rooney, une danseuse de ballet qui reçoit aussi une formation de tueuse à gages. Une jeune femme incarnée par Unity Phelan dans John Wick: Parabellum qui sera remplacée par Ana de Armas. La star montante qui a démontré ses talents pour le cinéma d'action dans Mourir peut attendre, et qui a été nominé aux Oscars 2023 pour son rôle de Marylin Monroe dans le biopic Netflix Blonde.

Un film qui laissera de côté Baba Yaga, mais pas totalement. Déjà parce que Keanu Reeves sera présent, et qu'ensuite, on devrait justement en savoir plus sur ses origines. Mais à travers les yeux de Ballerina. C'est qu'Ana de Armas a expliqué lors d'une interview :

Ballerina a été un voyage vraiment passionnant pour moi, parce qu'à la base, il y a six ans, le projet n'était pas lié aux films John Wick. Le scénario se déroulait dans une autre partie du monde, dans les Alples Suisses. Un territoire inexploré par les précédents films. Je pense que cela nous a permis de nous en tenir au scénario original, sans empiéter sur les plates-bandes de John Wick. Mais c'est également un personnage qui, nous le savons, a été dans la même académie que John. Je pense que dans Ballerina, vous aurez l'occasion d'avoir certaines pistes sur le vécu de John lorsqu'il y était, mais à travers les yeux d'un personnage différent. Cela va permettre de résoudre certaines zones d'ombre de Wick, mais du point de vue d'un nouveau protagoniste.

Le film Ballerina est réalisé par Len Wiseman (Die Hard 4, Underworld...) et a réussi à convaincre une star de Walking Dead d'être de la partie.

Ana de Armas, reine de l'action dans No Time to Die (crédits : CinéSéries).

Le Wick-verse avec du jeu vidéo

En plus de John Wick 4 qui est à l'affiche et du spin-off Ballerina, un jeu vidéo AAA est aussi à l'étude. Le PDG de Lionsgate a même révélé qu'il y avait eu des propositions de studios.

Je ne peux pas trop m'avancer, mais nous pensons qu'il y a un gros jeu AAA à faire avec John Wick. Nous avons reçu des propositions. Nous sommes indéniablement intéressés à faire avancer ce projet, mais je ne veux pas en dire plus sur le sujet pour le moment.

Est-ce que cela aboutira réellement et quand ? Voilà deux questions pour lesquelles on meurt d'envie d'avoir les réponses. Baba Yaga a déjà eu une adaptation vidéoludique grâce à Mike Bithell. Le développeur de Thomas Was Alone et Volume, entre autres, qui a choisi de mêler stratégie et action pour un cocktail gagnant.