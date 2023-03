Une lois universelle, tacite, dit que tout le monde aime Keanu Reeves. L'acteur est réputé pour sa simplicité, sa gentillesse, ou encore son caractère humble. Il ne se passe pas un mois sans qu'un tweet ou une vidéo nous montre l'homme se montrer génial avec un fan ou un collègue de travail. Mais, preuve qu'il est un excellent acteur, il n'est plus le même en tant que John Wick. Et cela plaît visiblement aux grand public, toujours au rendez-vous.

En 2014, le premier film de la franchise avait rapporté 86 millions de dollars dans le monde. En 2017, sa suite doublait ce chiffre. John Wick Parabellum, enfin, a rapporté près de 330 millions de dollars au box office mondial. Avec la sortie de John Wick 4, la question est désormais de savoir si ce record peut être battu. S'il est encore trop tôt pour le dire, le long-métrage de Chad Stahelski part en tout cas sur les chapeaux de roues.

John Wick en route vers le succès

John Wick 4, meilleur démarrage de la saga

Ça y est, le chapitre Chapitre 4 des aventures du personnage interprété par Keanu Reeves est disponible un peu partout dans le monde. En France, le film est diffusé en salles depuis le mercredi 22 mars. Le public américain aura, quant à lui, dû attendre jusqu'au vendredi 24. Et autant dire que l'attente en valait la peine, au vu des retours dithyrambiques. Chez Gameblog, on ne fait pas exception : le film nous a purement et simplement soufflé ! On vous invite évidemment à découvrir notre critique. Mais qu'en est-il des résultats au box-office ? Pour son premier week-end d'exploitation, le film avec Keanu Reeves a dépassé "toutes les estimations faites avant la sortie du film", assure Deadline.

Au box office mondial, on estime donc que John Wick 4 a rapporté 137,5 millions de dollars. Ces données viennent du site spécialisé Exhibitor Relations. Celui-ci indique également que 73,5 millions de dollars de revenus ont été générés rien qu'aux Etats-Unis. A titre de comparaison, Parabellum n'avait atteint "que" 57 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation outre-Atlantique. Il faut dire que près de 30 millions de dollars avaient déjà été rapportés lors du premier jour d'exploitation. Bref, le blockbuster marque le meilleur démarrage de la saga ! Et puisque l'on est dans les chiffres impressionnants, en voici un dernier pour la route. Ce quatrième opus s'est classé à la première place du box-office dans chacun des 71 marchés sur lesquels il a été lancé !

Bande-annonce de John Wick : Chapitre 4

Un spin-off avec Ana de Armas

John Wick 4 est à peine sorti que l'on se demande déjà si une suite verra le jour. Rien n'est certain, mais le succès du film au box-office va sans nul doute motiver Lionsgate. Pour autant, ce n'est pas le producteur habituel de la saga qui produira Ballerina. Spin-off de la franchise John Wick, il mettra en scène Rooney, une danseuse de ballet et tueuse professionnelle se lançant dans une quête vengeresse après que ça famille a été assassinée. Réalisé par Len Wiseman, Ballerina promet déjà d'être riche en révélations sur la franchise. Mais en attendant, foncez découvrir le dernier volet des aventures du célèbre tueur à gage !