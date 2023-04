John Wick 4 est disponible dans les salles depuis le 22 mars 2023 où il cartonne d'ailleurs toujours autant. Pourtant ça n'empêche pas Lionsgate, la société de production derrière le film de nous parler déjà du spin-off Ballerina et de sa date de sortie. Beaucoup plus proche que prévue puisque nous aurons finalement des nouvelles du célèbre tueur dès l'année prochaine.

Bientôt des nouvelles de John Wick

Lionsgate a confirmé aujourd'hui que le nouveau film mettant en vedette Ana de Armas sortira le 7 juin 2024. Si le long métrage n'est évidemment pas centré sur le personnage incarné par Keanu Reeves, on sait que John Wick sera tout de même présent dans quelques scènes du film. D'ailleurs pour le reste du casting (outre la talentueuse Ana de Armas) on retrouvera aussi Anjelica Huston (La Directrice), Ian McShane (Winston Scott), Lance Reddick (Charon), Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus et Gabriel Byrne. Tristement il devrait s'agir du dernier film sur la saga John Wick avec la présence de Lance Reddick puisque l'acteur est décédé le mois denier assez subitement.

Du lourd au programme ?

Ce nouveau film est réalisé par Len Wiseman et non par Chad Stahelski comme le reste des films de la franchise. Len Wiseman est notamment connu pour être derrière les films Underworld mais aussi Die Hard 4 et le remake de Total Recall. Mais évidemment Stahelski veille au grain à la production étant donné qu'il s'agit aussi de son bébé. Pour mémoire ce spin-off de John Wick devrait suivre les aventures de Rooney, ballerine que l'on a pu voir dans le troisième film et qui cherche à venger la mort de son père. Elle devrait aussi être en quête de son passé pour trouver la vérité.

Comme Wick en personne, Rooney est formée par la Ruska Roma et dans ses traditions. On devrait donc voir des scènes de combat assez semblables dans la technique. Aussi bien au niveau des armes à feu que du corps à corps. On espère qu'il s'agira tout de même de bien plus qu'un John Wick au féminin avec une véritable identié. L'actrice Ana de Armas, bien que talentueuse dans son jeu aura forcément moins d'expérience dans le domaine du film d'action que Keanu Reeves. Même si elle est impressionnante dans le James Bond Mourir peut Attendre.

De votre coté, qu'attendez-vous d'un tel spin-off ? Pensez-vous que le film puisse égaler le reste de la saga en terme d'action ?