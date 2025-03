Si vous voulez éviter de faire défiler les nombreux menus des plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, Max ou Disney+ et ainsi perdre du temps avant de lancer un film ou une série, vous pouvez consulter tous nos articles dédiés aux sorties de la semaine. Pour les dernières nouveautés de février 2025, la firme aux grandes oreilles a fait l'impasse sur les films, mais a renforcé son service d'abonnement avec la série documentaire National Geographic Les racines du goût avec Antoni Porowski et la partie 1 de la saison 4 d'Abbot Elementary.

Tous les films Disney+ du 3 au 9 mars 2025

Si vous êtes plus films que séries, les premières nouveautés Disney+ de mars 2025 vont clairement vous décevoir. Il faudra en effet attendre jusqu'au 11 mars prochain afin qu'un long-métrage, la comédie dramatique Marie-Line et son juge, pointe le bout de son nez. Néanmoins, tout le catalogue est accessible aux abonnés, ce qui inclut par exemple Avatar 2 : La Voie de l'Eau, ainsi que les films qui squattent en ce moment le top 10 Disney+ en France.

Parmi les programmes les plus regardés, on retrouve du Disney et du Pixar avec La Princesse et la Grenouille, Les Indestructibles 1 & 2, Élémentaire ou encore Lilo et Stitch. Des immanquables. Si vous ne l'avez pas encore regardé, votre serviteur vous recommande le film exclusif Disney+ Traquée avec Kaitlyn Dever qui s'est illustrée dans la nouvelle série Netflix Apple Cider Vinegar, et qui sera prochainement à l'affiche de la saison 2 de The Last of Us. « Une femme seule affronte ». Au cas où vous aimez aussi les cérémonies de remises de prix, la totalité des Oscars 2025 est disponible en replay sur Disney+.

Toutes les séries du 3 au 9 mars 2025

Pas de nouveaux films sur Disney+ dans les sorties de la semaine du 3 au 9 mars 2025, mais en compensation, il y aura trois énormes séries. Et deux d'entre elles sont déjà disponibles avec l'intégrale des 7 saisons du cultissime show télévisé Gilmore Girls. Cette création culte d'Amy Sherman-Palladino raconte l'histoire de Lorelai Gilmore et de Rory, sa fille précoce qu'elle a eu à 16 ans, dans leur quotidien à mesure qu'elles traversent ensemble les différents obstacles de la vie. De l'humour, vous pourrez également en avoir en vous lançant dans la saison 7 de Young Sheldon.

Dans les ajouts Disney+ des prochains jours, les abonnés pourront aussi savourer les deux premiers épisodes d'une série événement : Daredevil Born Again. « Matt Murdock, avocat aveugle aux capacités extraordinaires, se bat sans relâche pour la justice. Pendant ce temps, Wilson Fisk, ancien chef de la pègre New-Yorkaise, poursuit ses ambitions politiques. Mais lorsque leurs passés ressurgissent, leur confrontation devient inévitable, entraînant une lutte acharnée entre les deux personnages ». D'après les retours, ça tabasse sévère et les promesses sont tenues... contrairement à Marvel Echo. Pour suivre les débuts de Daredevil Born Again, rendez-vous sur Disney+ le 5 mars 2025.

1/03 Gilmore Girls Saison 1 à 7 - série comique culte des années 2000 Young Sheldon - saison 7

5/03 Daredevil: Born Again - les deux premiers épisodes puis chaque mercredi



Source : Disney Plus France.