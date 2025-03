Voici les nouveaux films et séries Prime Video à découvrir dans les sorties de la semaine du 3 au 9 mars 2025, avec des vedettes d'un show télévisé Netflix et de longs-métrages Amazon Original.

En raison de certains agendas de sorties SVOD annoncés plus tardivement, et du week-end, notre tour habituel des plateformes de streaming vidéo est un peu perturbé. Un petit retard qui ne nous empêche pas de vous lister toutes les nouveautés de Netflix, Disney+, Max, et maintenant, Prime Video. Ce samedi 1er mars 2025, Amazon a lancé les festivités avec cinq gros films parmi la trilogie RoboCop, The Equalizer et Tomb Raider avec Alicia Vikander. Trois longs-métrages chargés en action.

Tous les films Prime Video du 3 au 9 mars 2025

Inutile de vous dire que si vous n'avez jamais RoboCop de Paul Verhoeven, et dans une moindre mesure RoboCop 2 d'Irvin Kershner (L'Empire contre-attaque), il vous faut remédier à cela au plus vite. Et si vous aimez la saga John Wick, The Equalizer reste une bonne pioche, même si ça ne vaut pas la franchise avec Keanu Reeves. Pour ces nouvelles sorties de la semaine du 3 au 9 mars 2025 sur Prime Video, il n'y aura que deux films à commencer par Marked Men: Rule + Shaw. Une énième adaptation d'un livre romantique à succès du même nom dans la lignée d'After ou d'À Contre-Sens, deux gros cartons d'Amazon Prime Video.

« Marked Men suit la romance inattendue entre Shaw (Sydney Taylor), une étudiante issue d'une famille aisée, et Rule (Chase Stokes), un tatoueur impulsif à la vie chaotique. Shaw a depuis longtemps le béguin pour Rule, mais il ne voit en elle qu'une bonne amie. Tout change lorsqu'une nuit de folie les oblige à faire face à leurs sentiments refoulés. La frontière entre l'amour et l'amitié est rompue, mais Rule a-t-il l'étoffe d’une relation sérieuse ». Comme l'indique le synopsis, le casting de Marked Men a été débauché Chase Stokes, alias John B dans la série Netflix Outer Banks.

Le hasard faisant parfois bien les choses, Hero Fiennes-Tiffin de la saga cinématographique After sera l'un des rôles principaux du nouveau film Amazon Prime Video L'amour dans l'objectif. Une comédie romantique où Pia (Simone Ashley), une photographe en difficulté, se fait prédire qu'elle est sur le point de rencontrer le grand amour au mariage de sa sœur.... qui pourrait bien être son ex.

4/03 Marked Man

6/03 L'amour dans l'objectif



Toutes les séries du 3 au 9 mars 2025

Les sorties de la semaine du 3 au 9 mars 2025 sur Prime Video seront parmi les pires en ce qui concerne les séries. Malheureusement, il n'y aura pas de grosses créations originales ou de shows télévisés éprouvés, mais Par de Ideotas. Une série documentaire humoristique qui suit les frères Vadhir et José Eduardo Derbez au moment où ils décident de se lancer dans l'ouverture d'un bar éphémère à Mexico. « De la recherche du personnel et de l'emplacement parfaits à la définition des thèmes et des invités idéaux pour donner vie à leur idée, ils se rendront vite compte que le chemin vers le succès n'est pas facile ». Ce sera à voir le 7 mars 2025 sur Amazon Prime Video.

7/03 Par de Ideotas - saison 1 - série documentaire humoristique



Source : Instagram Amazon Prime Video France.