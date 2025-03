Nous voilà déjà au mois de mars 2025. LE temps file à une vitesse folle, mais les plateformes SVOD tiennent toujours la cadence et enchainent les nouveautés. Disney+ va d’ailleurs profiter de l’arrivée du printemps pour nous sortir l’une des plus grosses séries de l’année pour tenir tête à Max, Prime Video et Netflix. Au menu donc, une série évènement extrêmement attendue,une autre absolument culte, plein de documentaire et un énorme blockbuster de l’écurie Marvel.

Tous les films Disney+ de mars 2025

Ce mois-ci, Disney+ est très timide en ce qui concerne les films. Une comédie dramatique avec Marie-Line et son juge et du blockbuster avec Thor 4 : Love and Thunder. Le dernier film du célèbre superhéros Marvel avec Christian Bale en ennemi juré. On pourra aussi noter l’arrivée d’O’dessa, film de science-fiction avec Sadie Sink qui nous catapulte dans un univers post-apocalyptique et nous fait suivre une jeune femme partie à la recherche de son héritage. Sur le chemin, elle rencontrera bien plus que ça : le grand amour.

Si le pitch a l’air plutôt classique, le film propose en tout cas une identité visuelle intéressante et vaudra certainement le coup d'œil juste pour son actrice, phare qui a brillé dans The Whale en plus de Stranger Things évidemment.

11/03 Marie-Line et son juge - comédie dramatique

15/03 Marvel Studios Thor Love and Thunder - film d’action

20/03 O’dessa

28/3 Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux - comédie pour toute la famille



Toutes les séries de mars 2025

S’il n’y a pas beaucoup de films, les séries sont en revanche très nombreuses ce mois-ci. Disney+ nous ajoute déjà un grand classique des années 2000, Gilmore Girls. Une série qui nous fait suivre le quotidien d’une mère célibataire et de sa fille, entre coup de cœur, business et galère. S’ajoute à ça la saison 7 de Young Sheldon, spin-off iconique de la série culte The Big Bang Theory, le retour de Serge le Mytho, personnage marquant de la série Canal+ Bloqués, porté par Orelsan et son acolyte Gringe. Série culte pour toute une génération là encore et qui revient elle aussi sur Disney+ d’ailleurs.

Enfin, on notera surtout LA grosse série évènement de Disney+, j’ai nommé Daredevil : Born Again. Le retour tant attendu du superhéros se fera ce mois-ci avec deux épisodes puis au rythme d’un épisode chaque mercredi. Désormais ancrée dans le MCU, la série n’a toutefois pas renoncé à sa noirceur et sa violence. Reste à voir si l’écriture et la mise en scène suivent toujours autant. On a hâte de découvrir ça.