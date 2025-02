Un peu plus de deux ans après une excellente première saison, la série The Last of Us fait enfin sa grande annonce autour de la saison 2, avec des images inédites en prime.

Même s'il faudra cette fois passer par Max et non Prime Video pour la regarder, la Saison 2 de la série The Last of Us figure certainement parmi les sorties SVOD les plus attendues de l'année. Pratiquement deux ans après une première saison chapeautée avec maestria par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann (directeur de Naughty Dog, le studio derrière les jeux originaux), on sait donc enfin quand nous allons revoir Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la peau de Joel et Ellie !

Alors que la première saison de la série The Last of Us adaptait dans son intégralité le tout premier opus de la licence vidéoludique, la Saison 2 va quant à elle s'intéresser à Part 2. Nous allons donc retrouver Joel et Ellie quelques années plus tard, dans la ville relativement sécurisée de Jackson. En parallèle, nous allons également faire la connaissance d'Abby et son groupe, au destin étroitement lié à nos protagonistes principaux. Cette deuxième saison ne devrait en revanche pas suffire pour adapter Part 2. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas attendre très longtemps pour voir le résultat : le 14 avril chez nous, en exclusivité sur Max !

La date de sortie de The Last of Us Saison 2 s'est faite principalement à travers trois affiches présentant nos trois protagonistes principaux, partagées sur le compte X.com officiel de Max, avec un message subliminal des plus intrigants : « Chaque voie a un prix ». On retrouve donc sur lesdites affiches Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) et Abby (Kaitlyn Dever). Le casting sera par ailleurs renforcé par d'autres acteurs de marque, comme Isabela Merced pour Dina, Young Mazino pour Jesse, ou encore Jeffrey Wright pour Isaac, entre autres.

Rendez-vous est en tout cas pris pour découvrir cette première partie de l'adaptation de Part 2 sur le petit écran à partir du 14 avril prochain sur Max.





© HBO

Source : Max sur X.com