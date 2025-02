La très appréciée série Abbott Elementary a fait son retour dans les sorties Disney+ de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Après quelques mois d'attente par rapport à la diffusion américaine, la saison 4 est arrivée mais pas dans sa totalité. À ce jour, seule la première partie qui contient 8 épisodes est disponible pour les abonnés. Pour le moment, la plateforme de streaming vidéo n'a pas communiqué de date pour la suite. En revanche, on est désormais fixé sur le sort d'une série culte et appréciée qui a déjà fait son retour sur Disney+ en 2024.

Une série culte revient dans les sorties Disney+ d'avril 2025

Après 13 ans d'absence, la série Les Sorciers de Waverly Place a été ressuscité avec le reboot / suite Waverly Place : Les nouveaux sorciers. Mais l'année dernière, Disney+ s'est aussi offert le retour d'une série culte et très appréciée partout dans le monde, avec le reboot de Doctor Who. Pour ce redémarrage, la BBC et l'équipe de production ont choisi le jeune acteur Ncuti Gatwa (Sex Education) pour le rôle mythique du Docteur. Après deux ans d'attente, la saison 2 qui avait déjà été commandée par Disney+, est sur le point de débarquer sur le service SVOD.

« Il est temps de régler vos alarmes ! Le Docteur (Ncuti Gatwa) est de retour sur vos écrans, cette fois avec une nouvelle venue dans le TARDIS, Belinda Chandra (Varada Sethu). » a annoncé la BBC, quelques semaines après la diffusion de la toute première bande-annonce par Disney+. Pour cette nouvelle saison du reboot de Doctor Who, il y aura des surprises. En plus du retour de Ncuti Gatwa, l'actrice Varada Sethu qui a joué Insaisissables 2, Jurassic World : Le Monde d'après ainsi que les séries Hanna et Andor, rejoint l'aventure en tant que Belinda Chandra.

La seconde surprise de la saison 2 de Doctor Who, qui sera prochainement disponible sur Disney+, c'est le recrutement d'Alan Cumming (The Good Wife) dans le rôle de M. Ring-a-Ding à l'occasion du deuxième épisode. Il fera ainsi la voix du personnage d'un dessin animé « joyeux, drôle et musical », qui vit à Sunny Town avec son amie Sunshine Sally.

« Cependant, en 1952, après des années de rediffusion dans les cinémas du pays, M. Ring-a-Ding regarde soudain au-delà de l'écran et voit le monde réel à l'extérieur - et les conséquences sont terrifiantes ». Ni la firme aux grandes oreilles ni la BBC n'a partagé de nouveau trailer, mais on a deux posters de Nctuti Gatwa et de Belinda Chandra qui annonce la date de sortie.

En France, la saison 2 de Doctor Who sera disponible sur Disney+ dès le 12 avril 2025. Il faudra en profiter car selon des informations de Deadline, une annulation de la série Doctor Who se prépare après la saison 2 et le spin-off The War Between the Land and the Sea. À moins que les audiences, qui ont été vraisemblablement très décevantes pour la saison 1, n'explosent entre temps.





