Vous ne savez pas quoi regarder de nouveau sur Netflix, Prime Video, Max et Disney+ ? Comme chaque semaine, c'est le moment de faire un point complet sur les sorties des prochains jours. Du 17 au 23 février 2025, la plateforme de la firme aux grandes oreilles s'est reposée entièrement sur ses séries. L'intégrale de Murder est désormais disponible, alors que le service a lancé deux autres programmes originaux avec Gagné ou Perdu des studios Pixar, ainsi qu'A Thousand Blows du créateur de Peaky Blinders.

Tous les films Disney+ du 24 février au 2 mars 2025

Contrairement à ses concurrents, Disney+ ne prévoit pas de films dans ses sorties de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Il faut donc s'en remettre aux ajouts précédents comme, au hasard, Avatar 2 : La Voie de l'Eau qui est visible depuis le 9 février 2025. Cette suite, plus de 13 ans après le premier épisode, a tenu en partie ses promesses. Si on en a encore pris plein les yeux, et que l'immersion sur Pandora est toujours intacte, le long-métrage souffre de carences absentes de l'original. Malgré cela, Avatar 2 a tout cassé au box-office en étant le troisième film le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Si vous êtes abonnés à Disney+, c'est l'un des gros temps forts à ne pas rater, surtout si vous planifiez déjà de voir Avatar 3 qui s'annonce comme une énorme claque, le 17 décembre 2025 en France.

Toutes les séries du 24 février au 2 mars 2025

Disney+ n'a pas joué le suspens la semaine dernière et a mis en ligne l'ensemble des six épisodes d'A Thousand Blows, la nouvelle création de Steven Knight. Pour terminer le mois, la plateforme de streaming vidéo va encore se reposer sur ses shows télévisés avec le retour d'une série adorée, Abbott Elementary. Une sitcom qui se déroule au sein d'une école de Philadelphie dans laquelle les profs doivent essayent de faire leur travail tant bien que mal, en composant avec les coupes budgétaires et la mauvaise gestion du district scolaire. La partie 1 de la saison 4, dont la diffusion a commencé l'année dernières aux États-Unis, arrive le 26 février 2025 sur Disney+.

Si vous aimez regarder des documentaires, il y a une nouvelle série dans ces dernières nouveautés de février 2025, Les Racines du goût avec Antoni Porowski. « Antoni Porowski met son esprit d'aventure et son expertise culinaire au service d'un voyage international dans lequel il invite des célébrités à redécouvrir les spécialités culinaires de leur pays d'origine ». À voir dès maintenant sur Disney+.

24/02 National Geographic Les racines du goût avec Antoni Porowski - série documentaire

26/02 Abbott Elementary - Partie 1 Saison 4 - série comique



Source : Disney Plus France.