Ce mercredi 10 janvier est une journée très chargée pour Disney+. La plateforme de streaming vidéo accueille plusieurs ajouts inédits, dont les nouveaux épisodes de Percy Jackson et les olympiens, Undead Unluck, Ishura et deux documentaires. Des sorties attendues pour les abonnés qui suivent ses séries, mais qui sont pourtant mineures par rapport à deux autres énormes arrivées. Parmi elles, une production originale créée spécialement pour le service de SVOD, et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal.

La série Marvel Echo disponible sur Disney+

Après plusieurs semaines de promotion, la série Marvel Echo a intégré les nouveautés Disney+ de janvier 2024. Un show exclusif et donc capital pour la plateforme qui a besoin d'attirer des abonnés. Mais c'est quoi au juste ? L'histoire d'une super-héroine très éloignée des standards des films du MCU ou des autres séries Marvel. On suit Maya Lopez, une jeune femme sourde élevée par le Caïd (Wilson Fisk), qui va se faire rattraper par son passé et qui possède un pouvoir très spécial. Elle peut visualiser les coups portés par ses ennemis et les reproduire au mouvement près.

Une série Marvel réussie pour Disney+ ? « Echo est un antidote au malaise de Marvel. La série trace un nouvel avenir pour Marvel et rappelle une époque brutale de la télévision, ce qui donne l'impression qu'Echo est tout droit sortie du début des années 2000 » (via Inverse). Dans l'hexagone, on souligne également cette différence avec les autres productions Marvel, même si la direction prise par la série Disney+ ne s'assume pas totalement.

« L'ambition est louable, même si le thriller, sanglant de temps à autre, n'est pas aussi ténébreux qu'il devrait l'être. On sent que la production navigue dans un entre-deux, oscille entre la nécessité de ne pas complètement perdre les fans de Marvel, et une envie palpable de faire quelque chose de plus audacieux. Ce n'est pas toujours abouti, mais à l'arrivée, Echo n'est vraiment pas une série Marvel comme les autres, et c'est déjà une victoire » (via Première). D'après les retours, le changement voulu par Marvel est donc palpable, bien que ce ne soit pas tout à fait à la hauteur des espérances de certains.

Les autres sorties du 10 janvier 2024

La mini-série Marvel Echo est disponible en intégralité sur Disney+, et comporte seulement cinq épisodes de 37 à 51 minutes. À vos marques, prêts, bingwatchez ! Au moment de publier cet article, l'épisode 5 de Percy Jackson et les olympiens ainsi que celui de l'anime Undead Unluck sont accessibles.

Une deuxième série ultra attendue a été mise en ligne également : American Horror Stories saison 3 Partie 1. La ressemblance avec le show American Horror Story est parfaitement normal puisque c'est un spin-off officiel. La principale différence comme on a pu déjà l'évoquer, c'est le fait d'avoir des histoires autonome à chaque fois. Voici quelques synopsis pour vous mettre l'eau à la bouche ou vous faire fuir :

BFF en ligne - épisode 1 American Horror Stories saison 3 : « après la mort de sa mère, une jeune femme cherche à établir un lien affectif en ligne »

Daphne - épisode 2 American Horror Stories saison 3 : « Un appareil doté d'une intelligence artificielle s'attache à son utilisateur »

Ver solitaire - épisode 3 American Horror Stories saison 3 : « Un mannequin en pleine ascension ne recule devant rien pour assouvir sa soif de réussite »

Organe solitaire - épisode 4 American Horror Stories saison 3 : « Un rendez-vous pris grâce à une application de rencontre en ligne tourne au cauchemar »

Les documentaires BTS Monuments: Beyond The Star (épisodes 7 & 8), Hantée par ses démons : l'affaire Christina Boyer, et la suite de la série Ishura complètent les sorties de la semaine sur Disney+.