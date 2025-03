Le début de semaine chez Gameblog s'accompagne toujours d'un récapitulatif des sorties de la semaine des plateformes de streaming vidéo comme Prime Video, Disney+, Max et Netflix. Pour les derniers jours de février 2025, le service de la firme au N rouge a sorti deux films français. La comédie Play avec Max Boublil et Alice Isaaz, ainsi que Bastion 36. La suite de 36 Quai des Orfèvres. Il y a également eu trois séries avec la saison 3 du documentaire Full Swing, La Meneuse et Toxic Town, une nouvelle création avec l'actrice Aimee Lou Wood (Aimee dans Sex Education).

Tous les films Netflix du 3 au 9 mars 2025

On sait que nos articles sur les sorties de la semaine ont pour but de présenter... les sorties de la semaine, mais étant donné que les premières nouveautés Netflix de mars 2025 sont tombées ce week-end, on va faire une petite incartade parce qu'il y a eu du très lourd pendant ces jours de repos. La plateforme de streaming vidéo a offert à ses abonnés le mythique Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro qui a révélé Jodie Foster (Le Silence des Agneaux), alors qu'elle n'avait que 14 ans. On y suit Travis Bickle, un ancien vétéran du Vietnam, qui devient taxi de nuit. Même si c'est un classique, on n'en dit pas plus, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un bijou.

Les 1er et 2 mars 2025, Netflix a également fait venir deux films d'animation, Baby Boss et Les Croods, ainsi que Frida et Police. Pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025, un autre long-métrage animé évènement est aussi prévu, Plankton : Le Film. Une aventure qui s'annonce d'ores et déjà très colorée et qui met à l'honneur de méchant de Bob L'Éponge. On note aussi la présence d'un documentaire sur la famille Manson. Le tueur en série et non le chanteur de métal.

1/03 Bee Movie : Drôle d'abeille - film d'animation Still Alice Taxi Driver Baby Boss - film d'animation Les Croods - film d'animation Tout nous sourit

2/03 Frida Police

5/03 Et si c'était vrai... Le Goût des autres

6/03 Migration - film d'animation

7/03 Plankton : Le film (Bob l'Éponge) - film d'animation Exquis Chaos : Les meurtres de la famille Manson - film documentaire

8/03 La Tresse



Toutes les séries Netflix du 3 au 9 mars 2025

Ça a aussi chauffé ce week-end sur les serveurs Netflix pour les sorties séries. Depuis ce 1er mars 2025, vous pouvez vous faire l'intégrale de Yellowstone qui a permis à Kevin Costner de décrocher le Golden Globes du Meilleur acteur en 2023. « Une famille du Montana, qui possède le plus grand ranch des Etats-Unis, se bat pour que l'on n'empiète pas sur ses terres ».

Une vague d'humour a déferlé sur les ajouts de la plateforme de streaming vidéo avec Resident Alien. Une série de SF décalée qui a séduit et dont les saisons 1 à 4 sont disponibles. La saison 7 de Young Sheldon est également disponible dans les nouvelles sorties Netflix de mars 2025. Pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025, vous pourrez aussi découvrir la mini-série inédite Le Guépard qui adapte le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ou encore la saison 7 de Formula 1 : Pilotes de leur destin.

1/03 Yellowstone - l'intégrale des 5 saisons Resident Alien - saisons 1 à 4 Young Sheldon - saison 7 Frieren - série d'animation

3/03 Hot Wheels Let’s Race - saison 3 - série d'animation jeunesse

4/03 With Love Meghan - série documentaire sur Meghan Markle

5/03 Le Guépard - mini-série Juste un regard - mini-série

6/03 Beauty in Black - saison 1 partie 2

7/03 La vie portera ses fruits - saison 1 Formula 1 : Pilotes de leur destin - saison 7 - série documentaire



Source : Netflix France via X.