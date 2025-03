Pour ce début de mars on va un peu tricher et remonter le temps sur le week-end dernier pour mettre les sorties des deux premiers jours du mois. Max a en plus pas mal de choses cette semaine, à l’instar de Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Au menu, des films extrêmement réputés qui en prime ont conquis le cœur du public, une série très appréciée qui revient avec une nouvelle saison et du sport, beaucoup de sport.

Tous les films Max du 1er au 9 mars 2025

La Corée du Sud est à l'honneur sur Max avec deux excellents films qui ont marqué les esprits à leurs sorties. Tout d’abord The Host, film de monstre qui nous fait suivre plusieurs personnages visant à survivre à une attaque de monstre en pleine ville. L’autre long métrage est quant à lui drastiquement différent puisqu’il s’agit de Parasite, un drame multi récompensé qui nous raconte l’histoire d’une famille intrusive qui, peu à peu, s’intègre de force dans une autre famille plus aisée. Un film étrange et captivant qui ne manque pas de scène marquante et oppressante d’une certaine manière.

On pourra également noter l’arrivée du dernier film du Chevalier Noir cette semaine. The Batman, de Matt Reeves, arrive enfin sur la plateforme. C’est de ce film, cet univers, qu’est tirée l’excellente série The Penguin, du même réalisateur.

1/03 Parasite The Host Memories of Murder

2/03 The Batman

4/03 Bernadette

7/03 Source Code La Dernière Légion



Toutes les séries du 1er au 9 mars 2025

Côté séries, ce sera un peu plus timide cette semaine sur Max puisqu’il n’y aura finalement que deux nouveautés. La première c’est la nouvelle saison de Young Sheldon, le spin-off acclamé de la série culte The Big Bang Theory. Elle sera accompagnée de When No One See Us, une série policière Max Original qui nous fait suivre Lucía Gutierrez, un sergent de la Garde civile espagnole, qui enquête sur une série de disparitions très étranges, ce qui l'amène à révéler de sombres secrets.

Pour le reste ce sera du sport, du sport et encore du sport avec différents évènements retransmis grâce à Eurosport, mais aussi des documentaires, l’un sur la police avec Police Body Cam, et l’autre sur les Celtics, légendes de la NBA.