C'était l'une des meilleures séries Netflix et pourtant, sans s'expliquer, la plateforme a mis fin brutalement à la série Daredevil. Mais selon une déclaration de Vincent D’Onofrio en 2022, qui incarne le Caïd, cet arrêt était justifié par l'arrivée de Disney+ et par conséquent des séries Marvel. Une explication qui se tient dans la mesure où la firme de Mickey a annoncé le développement d'un nouveau show télévisé sous-titré Born Again. Une version inédite qui se dévoile enfin avec des extraits officiels après de nombreux leaks.

Le premier trailer de la série Disney+ Daredevil Born Again est là

Les déçus de l'annulation de la première série Daredevil vont pouvoir se consoler avec Daredevil Born Again. Un show télévisé chapeauté par Dario Scardapane, l'un des scénaristes qui a œuvré sur la précédente version de Netflix. Pour éviter que les fans ne sortent les fourches, et que la nouvelle série ne souffre de la comparaison avec l'ancienne, Marvel Studios a également fait revenir le casting original dont Charlie Cox (Matt Murdock), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Vincent D'Onofrio (Caïd/Wilson Fisk) et Jon Bernthal (Punisher).

« Ce que je peux vous dire, c'est que Daredevil Born Again contient certaines scènes d'action les plus brutales que nous ayons jamais portées à l'écran. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est une série puissante avec beaucoup d'action viscérale, c'est le moins que l'on puisse dire » a teasé l'acteur Vincent D'Onofrio au cours d'une interview pour Entertainment Weekly en 2024. Après plusieurs mois d'attente, la série Daredevil Born Again, qui sera disponible le 5 mars 2025 sur Disney+, se montre avec un premier trailer qui envoie du lourd. Au programme un face-à-face cordial entre le diable de Hell's Kitchen et Wilson Fisk, et plusieurs séquences de baston qui ne semblent pas faire l'impasse sur la violence. À voir mais on pourrait être très agréablement surpris par Daredevil Born Again finalement.

Une version familière et nouvelle

Lors d'un entretien, le responsable des programmes TV Marvel, Brad Winderbaum, a indiqué qu'il y aurait des changements notables vis-à-vis des personnages et de leurs relations. « Leurs personnages vont entrer en conflit d'une façon que nous n'avons jamais vue auparavant. Il n'est plus seulement question d'essayer de se tuer l'un l'autre. Il y a tout un jeu politique ». Si vous l'avez manqué, voici le synopsis officiel de Daredevil Born Again. « Matt Murdock, un avocat aveugle aux capacités augmentées, se bat pour la justice via son cabinet d’avocats à l’activité grouillante, tandis que le chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses propres actions politique à New York. Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur la même trajectoire avec une collision inévitable ».

Source : Marvel.