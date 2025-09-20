Le plus gros mois de l'année va bientôt commencer pour Crunchyroll. Découvrez toutes les nouveautés à venir pour le mois d'octobre 2025 et les séries qui poursuivent leur diffusion.

La rentrée des plateformes de SVOD se poursuit. Après Netflix, Prime Video, HBO Max ou encore Disney+, c'est au tour de Crunchyroll d'annoncer ses futures nouveautés pour le mois d'octobre 2025. Spécialisé dans la japanimation et ses pendants coréens ou chinois, le service continue de faire la joie des amateurs de mangas. À ce titre, le mois prochain promet d'être l'un des plus importants de l'année !

Du très lourd se prépare sur Crunchyroll

Crunchyroll a encore quelques surprises en réserve pour finir le mois de septembre. Du 27 au 30, quatre nouveaux titres débarqueront un à un chaque jour dans le catalogue SVOD : A Wild Last Boss Appeared, The Fated Magical Princess, Gatherer's Adventure in Isekai et Yano-kun's Ordinary Days. De plus, un tas de séries déjà très appréciés, dont l'émergent Gachiakuta et le cultissime One Piece, continue leur diffusion hebdomadaire sur Crunchyroll, y compris en octobre :

Jeudi : Solo Camping for Two | à 18h30

Vendredi : Tougen Anki | à 18h Watari-kun's ****** Is About to Collapse | à 18h15

Dimanche : Gachiakuta | à 17h et VF disponible One Piece | à 20h



Ensuite, le mois d'octobre va être particulièrement pimenté sur Crunchyroll. La plateforme va accueillir plusieurs nouveautés prometteuses, comme Let's Play qui plonge dans le quotidien d'une développeuse de jeux, ou Gnosia, la série de science-fiction que se la joue comme Among Us. Mais, ce sera aussi et surtout le mois des retours les plus attendus de l'année 2025.

Plusieurs séries très appréciés reviendront le mois prochain sur Crunchyroll. Parmi elles, nous retrouvons notamment To Your Eternity, qui gagne peu à peu en popularité. Mais, le gros du spectacle sera assuré le 4 octobre par la saison 3 de Spy x Family et, plus encore, par l'ultime saison de My Hero Academia. Entre douce comédie familiale et combat dantesque, ça va être une grosse journée ! N'oublions pas non plus la suite de One Punch Man qui arrivera aussi en octobre, mais qui doit encore fixer sa date de diffusion.

Toutes les nouvelles séries à sortir en octobre 2025

Le mois d'octobre 2025 va clairement assurer le spectacle sur Crunchyroll ! Avec un été déjà très chaud, la plateforme sort à nouveau le grand jeu. Cela dit, plusieurs titres n'ont pas encore été annoncés. 8 devraient encore s'ajouter à la sélection dans les prochaines semaine. D'ici-là, découvrez déjà tout ce qui vous attendra :

1 er OCTOBRE SUR CRUNCHYROLL : Kakuriyo Bed & Breakfast for Spirits | saison 2 — Aoi reprend ses aventures culinaires dans le monde des esprits. Let's Play — une créatrice de jeux vidéo lutte entre romance, anxiété sociale et réussite professionnelle.

2 OCTOBRE : Pass the Monster Meat, Milady! — une comédie culinaire aussi monstrueuse que déjantée. This Monster Wants to Eat Me — une humaine tente de survivre face à une créature affamée qui veut autant la croquer que la chérir;

3 OCTOBRE : May I Ask for One Final Thing? — une noble humiliée veut accomplir sa vengeance à l'aide de la magie. Shabake — mystère et enquête se mêlent à l'époque d'Edo, sur fond d'histoire surnaturelle.

4 OCTOBRE : Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota — comédie romantique entre un garçon impassible et une fille débordante d'émotions. Let This Grieving Soul Retire Cour 2 — un ancien héros brisé cherche à vivre enfin en paix. My Friend's Little Sister Has It In for Me! — le quotidien d'un étudiant est chamboulé par la petite sœur turbulente d'un de ses amis. My Hero Academia | saison 8 (final) — l'affrontement entre apprentis héros et grands vilains s'achève sur Crunchyroll. Spy x Family | saison 3 — la famille Forger reprend ses missions entre espionnage, comédie et tendresse. Tales of Wedding Rings | saison 2 — Satou poursuit sa quête héroïque guidée par l'amour et des alliances magiques. The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest — un mage rejeté décide de prouver sa valeur en forgeant sa propre destinée. To Your Eternity | saison 3 — Fushi poursuit son voyage immortel, oscillant entre liens humains et solitude éternelle. Tojima Wants to Be a Kamen Rider — un jeu rêveur tente de devenir un héros masqué, comme ses idoles. Touring After the Apocalypse — deux filles sillonnent un monde post-apocalyptique à moto.

5 OCTOBRE : Alma-chan Wants to Be a Family! — une petite fille rêve d'avoir une vraie famille. Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator — un enfant réincarné grandit entre un père aventurier et une mère fantomatique. Mechanical Marie — une androïde découvre peu à peu ce que cela signifie d'être humaine.

: 6 OCTOBRE : A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace — la vie quotidienne d'un mangaka et de son équipe. My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s — un assassin réincarné devient plus puissant que le héros d'un monde fantastique. Plus-sized Misadventures in Love! — comédie romantique centrée sur l'acceptation de soi et la recherche de l'amour. SI-VIS: The Sound of Heroes — un groupe de musique se transforme en héros sous couverture.

7 OCTOBRE : Hero Skill - Achats en ligne | saison 2 — une fois encore sur Crunchyroll, le pouvoir d'achat est la clé pour survivre dans un monde surprenant.

8 OCTOBRE : The Dark History of the Reincarnated Villainess — une ancienne fan de shōjo doit assumer ses écrits d'adolescente après s'être réincarnée dans son propre univers.

11 OCTOBRE SUR CRUNCHYROLL : Gnosia — un équipage lutte pour identifier le traitre parmi eux en étant coincés dans une boucle temporelle spatiale.

12 OCTOBRE : Li'l Miss Vampire Can't Suck Right — une vampire maladroite tente de s'intégrer au monde des humains faute de réussir ses morsures sur Crunchyroll.

