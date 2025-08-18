Vous attendez avec impatience la fin de My Hero Academia sur vos écrans ? Ce nouvel aperçu de la saison 8 va vous mettre l'eau à la bouche pour le final.

Une époque est sur le point de se terminer. Après la conclusion sur papier de My Hero Academia, l'œuvre de Kōhei Horikoshi ne va pas tarder à faire ses adieux à ses fans sur petit écran. De fait, la sortie de la huitième et dernière saison approche à grands pas. Pour marquer le coup et faire grimper les attentes, le studio dévoile un ultime trailer qui se montre déjà fort en émotions. Vous n'êtes clairement pas prêt pour le final !

La saison 8 de My Hero Academia vous donne rendez-vous

Le manga My Hero Academia a fait battre le cœur de ses lectrices et lecteurs pendant 10 ans. De 2014 à 2024, les fans ont suivi les aventures d'Izuku Midoriya et ses camarades de promotion à l'Académie Yuei, qui forme les nouvelles générations de super-héros. Les Français ont cependant pu découvrir le 42e et dernier tome de la série en juin dernier, faisant ainsi leurs adieux à leurs héros préférés.

Cependant, vous allez pouvoir prolonger le plaisir encore un petit peu : d'un part grâce au nouveau jeu All's Justice annoncé ; d'autre part avec la sortie cet automne de la saison 8 de My Hero Academia. Cette dernière mettra en scène les derniers événements du manga dans une Bataille finale qui sera aussi épique que déchirante, vous êtes prévenus.

Le nouveau trailer de la fin de MHA donne déjà un aperçu plus concret du terrible combat qui attend Deku face à Tomura Shigaraki. Bien sûr, il ne sera pas seul pour mener cet affrontement. Ses compagnons les plus fidèles sont toujours derrière lui pour lui donner la force dont il a besoin. L'animation se montre en outre spectaculaire pour conclure la série en beauté.

Encore un peu de patience pour découvrir la saison 8 de My Hero Academia ! Le grand final débarquera le 4 octobre 2025 et sera disponible sur Crunchyroll. Voilà qui s'annonce déjà comme l'un des temps forte de l'année pour la plateforme de SVOD.