Elle a conquis le cœur des spectatrices et spectateurs. La famille Forger se reforme prochainement pour nous emporter avec elle dans de nouvelles aventures. La saison 3 de Spy x Family arrivera à l'automne prochain, il est donc temps de nous donner un peu plus de matière quant à ce qui nous attend. Ça tombe bien, un premier teaser est là !

La saison 3 de Spy x Family va faire fondre votre cœur

L'agent Twilight reprend du service et, pour ce faire, il sera évidemment accompagné de sa couverture. Eh oui, Forger sont loin de former une famille comme les autres ! Loid est en réalité un espion qui a adopté la petite Anya dans le cadre d'une mission. Cependant, il ignore qu'elle a le pouvoir de lire dans les pensées. Il a également fait la rencontre de Yor, une fonctionnaire de mairie qui elle aussi a un secret : elle est tueuse à gage professionnelle. Enfin, le tableau de Spy x Family ne serait pas complet sans le chien Bond, rescapé d'une étude scientifique qui l'a aussi doté de capacités surnaturelles.

Toute cette petite troupe a su faire rire et émouvoir des milliers de lecteurs et spectateurs à travers le monde ! Comptant parmi les titres phares de Shōnen Jump+ et de Kurokawa en France, le manga de Tatsuya Endō a eu droit à une adaptation tout aussi populaire. Par chez nous, l'anime est disponible sur certaines des plus grosses plateformes de SVOD : Crunchyroll, Netflix et Prime Video.

La saison 3 de Spy x Family promet d'animer la rentrée. Elle débarquera a minima sur Crunchyroll au mois d'octobre 2025. Des personnages iconiques seront de retour aux côtés des Forgers, à l'instar de la sérieuse Sylvia Sherwood ou de l'hilarant Franky Franklin ! Anya vivra évidemment de nouvelles péripéties à l'école Eden, tandis que de nouvelles missions incomberont à Loid. Yor est un peu en retrait dans ce teaser, mais après les événements de la saison 2, elle mérite bien un peu de repos avant d'avoir fort à faire dans les futurs épisodes.