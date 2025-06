L'été sera chaud sur les plateformes de SVOD ! Le programme commence doucement à se dévoiler sur Netflix, Disney+, Prime Video et même Apple TV+. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les plateformes spécialisées, à l'instar de Crunchyroll. Dédiées à la japanimation, celle-ci rassemble la crème de la crème des anime. Preuve en sont les nouveautés à venir ces prochaines semaine avec des titres complètement dingues.

Les grosses nouveautés à venir sur Crunchyroll

Crunchyroll a enfin dévoilé son line-up pour cet été. Comme on le pressentait depuis l'annonce générale des nouveautés de 2025, il va y avoir du très lourd pour les deux mois à venir. Les têtes d'affiche sont indéniablement Kaiju No 8 et DanDaDan, qui reviennent chacun pour leur deuxième saison. On ne doit pas non plus oublier le retour d'autres séries à succès. Par exemple, Rent-a-Girlfriend et Rising of the Shield Hero se feront toutes deux une place avec leur saison 4 respective.

Cependant, Crunchyroll n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Déjà, on remarque que l'anime See You Tomorrow at the Food Court est prévu pour juillet, mais sans date précise pour l'instant. Mais plus que cela, au moins six séries supplémentaires devraient être annoncées pour cet été. Le mystère est encore entier, mais on a hâte de les découvrir.

Enfin, il ne faudrait pas négliger les simulcasts qui se poursuivent pendant l'été 2025. Ainsi, Crunchyroll poursuivra la diffusion d'Anne Shirley, One Piece, Summer Pockets, To Be Hero X et Witch Watch. Vous les retrouverez ainsi aux horaires habituels en parallèle de l'arrivée des nouveautés.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.

Les nouvelles séries de l'été 2025

Crunchyroll ne fait pas les choses à moitié pour cet été ! En effet, c'est quasiment une cinquantaine de nouvelles séries qui rejoindra le catalogue de SVOD entre la fin du mois de juin et le mois d'août. Alors, prréparez-vous à retrouver des animes d'exception, surtout en juillet avec un programme très (très) rempli. En plus des titres mentionnés plus haut, la fin de Dr Stone continuera à se préciser tandis qu'on découvrira enfin l'adaptation événement de Gachiakuta. Mais ce n'est qu'un avant-goût de tout ce qui vous attend :

28 juin Lord of Mysteries Takopi's Original Sin

1 er juillet Detectives These Days Are Crazy! Necronomico and the Cosmic Horror Show Rent-a-Girlfriend | saison 4

juillet 2 juillet Clevatess New Saga Onmyo Kaiten Re:Birth Verse Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon | saison 2

3 juillet DAN DA DAN | saison 2 Kamitsubaki City Under Production The Water Magician Welcome to the Outcast's Restaurant!



4 juillet Arknights: RISE FROM EMBER Betrothed to My Sister's Ex Secrets of the Silent Witch Watari-kun's ****** Is About to Collapse

5 juillet My Dress-Up Darling | saison 2 Private Tutor to the Duke's Daughter Rascal Does Not Dream of Santa Claus Scooped Up By an S-Ranked Adventurer The Shy Hero and the Assassin Princesses With You and the Rain

6 juillet Apocalypse Bringer Mynoghra: World Conquest Starts with the Civilization of Ruin Cultural Exchange with a Game Centre Girl Gachiakuta Hotel Inhumans Nyaight of the Living Cat Ruri Rocks Toilet-bound Hanako-kun | saison 2



7 juillet Dekin no Mogura: The Earthbound Mole Grand Blue Dreaming | saison 2

8 juillet A Couple of Cuckoos | saison 2 Turkey! Time to Strike

9 juillet Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability | season 2 The Rising of the Shield Hero | saison 4

10 juillet Dr. Stone Science Future Cour 2 Solo Camping for Two

19 juillet Kaiju No. 8 | saison 2

24 juillet Let's Go Karaoke!

20 août Captivated, By You